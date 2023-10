PSDB estadual indica Zé Teixeira para comissão provisória de Dourados

Pré-candidato a prefeito sairá por pesquisa e aprovação da população

Em uma decisão que promete impactar significativamente o cenário político local, o diretório estadual do PSDB indicou uma comissão provisória para comandar o diretório municipal de Dourados. O deputado Zé Teixeira foi designado como o novo presidente, enquanto a deputada Lia Nogueira assumirá o cargo de vice-presidente. Esta mudança vem acompanhada da expectativa de alinhar a estratégia do partido para as próximas eleições municipais e a derrota do deputado Geraldo Resende, que defendia que o posto fosse ocupado por alguém que não estivesse como pré-candidato à prefeitura.

A indicação de Zé Teixeira como presidente da comissão provisória representa um passo importante para a consolidação do seu grupo político na região. A decisão demonstra que Teixeira conseguiu se destacar por sua habilidade na articulação política, já que ele estava pronto para a disputa eleitoral no intuito de comandar o partido, em Dourados.

Um dos principais desafios que a nova liderança do PSDB em Dourados enfrentará é a escolha do pré-candidato à prefeitura, já que ele também é pré-candidato. Neste contexto, Zé Teixeira defende a realização de pesquisas eleitorais para identificar a preferência do eleitorado e assim tomar uma decisão. O partido conta com diversos interessados que já disponibilizaram seus nomes para a disputa.

“Minha função é fazer com que o partido cresça. Outra, é conseguir agregar o maior número de partidos possíveis nessa coligação e depois compor a chapa de vereadores. O próximo passo será verificar quantos candidatos colocarão seu nome no partido, fazer uma pesquisa quantitativa/qualitativa e quem tiver maior aprovação popular será o candidato. Política é algo que não tem muito mistério e eu sou uma pessoa que estive 35 anos num único partido, sete mandatos pelo Democratas, antes PFL. Não discrimino ninguém dentro do partido, todos são iguais, porque quem vai escolher a pessoa como possível candidato é uma pesquisa bem feita, de qualidade da pessoa, o que ela pode oferecer de perspectiva de futuro, que poderá devolver para a população com mandato bem feito, com honestidade, seriedade, uma equipe boa nas secretarias. Este é meu perfil, mas nada será decidido sozinho, vamos decidir em conjunto, com o aval do presidente regional do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja”, explicou o deputado Zé Teixeira.

A vitória momentânea do grupo de Zé Teixeira em Dourados mostra que mudanças bruscas podem ocorrer a qualquer momento, no ninho tucano. A decisão de instaurar a comissão provisória foi tomada pelo diretório regional, visando evitar desgastes internos e na tentativa de promover a unidade dentro do PSDB local.

Além de Zé Teixeira, Geraldo Resende e Lia Nogueira, que já deixaram os nomes à disposição do PSDB em Dourados, na disputa eleitoral de 2024, ainda há a possível volta de figuras como o ex- -deputado Marçal Filho e o vice-governador Barbosinha. Ambos eram membros do partido, mas migraram para o PP (partido Progressistas) no ano passado, antes da disputa eleitoral.

Nome à disposição

Mesmo com a intercorrência, Geraldo Resende demonstrou seu compromisso com o grupo, ao afirmar que continua com seu nome à disposição para a disputa eleitoral e que, se for consenso dentro do partido, aceitará a missão. “Estou conversando com diversos atores políticos que querem apresentar um projeto eficiente para a cidade de Dourados. Deixei o meu nome à disposição, mas, logicamente, ninguém é candidato de si mesmo. Se eu e meu projeto formos os escolhidos eu aceito, se não, vou apoiar o melhor projeto.”

“Em meu trabalho como parlamentar, vejo a política como oportunidade de servir à sociedade. Cada decisão que tomo é moldada por esse compromisso, com o bem-estar coletivo. Vamos continuar trabalhando juntos, em busca de um futuro melhor para todos.”

Rayani Santa Cruz

