Brasil conquista 13º lugar e assegura vagas olímpicas individuais na Ginástica Artística Masculina

A Seleção Brasileira de Ginástica Artística Masculina brilhou mais uma vez, assegurando sua presença na elite mundial ao garantir o 13º lugar no Campeonato Mundial de Ginástica, realizado na Antuérpia. Com um desempenho consistente, os jovens ginastas Arthur Nory, Bernardo Actos, Diogo Soares, Patrick Corrêa e Yuri Guimarães acumularam um total de 245.295 pontos, ficando a apenas uma posição do grupo dos 12 melhores que classificam equipes inteiras para os Jogos Olímpicos.

Os brasileiros mostraram sua força e determinação ao conquistar a vaga individual para o país nos Jogos Olímpicos, já que terminaram a competição entre as 15 primeiras equipes do mundo. No individual geral, o talentoso Diogo Soares foi o destaque, somando 81.064 pontos e garantindo sua vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ele se qualificou para a final do individual geral, juntamente com Patrick, que obteve uma pontuação expressiva de 79.931.

Arthur Nory também se destacou ao se classificar para a final da barra fixa, ocupando a oitava posição. Ele tem a chance de conquistar mais uma vaga para o Brasil nos Jogos Olímpicos nessa final, contudo, precisa superar o talentoso croata Tin Srbic.

Esse resultado na Antuérpia se aproximou do alcançado no Mundial anterior, em Liverpool, onde o Brasil acumulou 245.394 pontos, alcançando a sétima colocação. Hilton Dichelli Júnior, Coordenador de Ginástica Artística Masculina da CBG, destacou a importância da renovação da equipe para manter a competitividade, mesmo com a ausência de grandes nomes como Caio Souza e Arthur Zanetti.

Dichelli enfatizou a necessidade de uma visão ampla na busca por resultados expressivos na Ginástica Brasileira. A Confederação Brasileira de Ginástica conta com o patrocínio das LOTERIAS CAIXA.

Com informações da CBG

