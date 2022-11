Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

As finanças seguem em destaque, mas nem tudo será perfeito e é preciso cautela para não ter prejuízo. Se pintar qualquer chance de engordar o seu bolso, por mais remota que pareça, agarre firme, bebê! Se resolver correr riscos ou investir em um novo negócio, analise bem os prós e contras porque também existe a possibilidade de prejuízo. O dinheiro pode causar problemas em uma amizade se agir por impulso. Por outro lado, mudanças são importantes e, às vezes, é preciso desapegar para seguir em frente. Ciúmes ou possessividade em excesso podem causar problemas com o mozão ou atrapalhar suas chances na conquista. Equilíbrio é a chave, meu cristalzinho!

Touro (de 21/4 a 20/5)

As estrelas avisam que você deve se sair melhor do que esperava ao cuidar de alguns interesses pessoais. Já no trabalho, será preciso determinação, paciência e responsabilidade pra lidar com alguns pepinos no meio do caminho. Se tem sociedade ou parceria profissional, cuidado com a teimosia e o excesso de críticas, tá? Ceder em alguns pontos será importante se quiser alcançar seus objetivos e se entender melhor com todos ao seu redor. Medir forças com o mozão pode dar ruim, meu cristalzinho. Esse comportamento crítico tem tudo para azedar o romance e não é isso que você quer, certo? A conquista pode ser divertida, mas se já tem um rolo, não force demais.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Com a Lua ainda infernizando seu astral, aposte na discrição e fique no seu canto hoje. Vai ser mais fácil cuidar dos assuntos de rotina, mas controle o excesso de confiança para driblar erros básicos. A boa notícia é que tende a se destacar se você direcionar o foco para assuntos que exigem segredo. Sua intuição estará mais afiada e há chance de descobrir quem realmente merece sua confiança, além de descobrir um segredo quando menos espera. Planos para uma viagem devem exigir um pouco mais de planejamento e disciplina da sua parte. Leve as coisas em banho-maria nos assuntos do coração, seja com o mozão ou com o crush.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Novos interesses podem atrair sua atenção no trabalho, Câncer, e não terá medo de correr alguns riscos, desde que seja algo razoável, é claro. Se precisar de ajuda ou conselhos, procure os amigos — eles estão ao seu lado nos bons e maus momentos. Mas vai ser preciso jogo de cintura se pintar tensão em alguns relacionamentos que andam desgastados, tanto na vida profissional quanto pessoal. Uma dica é ignorar as provocações ou indiretas e tentar esclarecer as coisas como gente grande. Você e o mozão podem sair da rotina e planejar algo mais romântico se usar a criatividade. A rivalidade tem tudo pra tacar fogo no parquinho na paquera.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Se depender da Lua, sua ambição vai bater no teto, Leãozinho! Mas também há sinal de altos e baixos pela frente, por isso, nada de dar mole pro azar. Dedicar um esforço extra para causar uma boa impressão, seja no trabalho, com amigos ou o mozão, pode ser a melhor decisão que você vai tomar hoje. E como pode ficar complicado conciliar família e carreira hoje, uma dedicação extra às tarefas de sempre pode te ajudar a deixar o básico em ordem. Não invente moda nem cobre demais o pessoal de casa ou o seu amor se quiser paz e sossego no seu canto. Há sinal de mudanças no ar. Melhor não criticar o comportamento dos outros o tempo todo, especialmente na paquera.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

O dia traz alguns desafios pela frente, mas tudo indica que conseguirá dar conta das tarefas se evitar distrações. Deixe o celular desligado durante o serviço e não fique checando as redes sociais a cada momento. Também não vale falar demais nem esquecer os prazos importantes, ok? Mas se conseguir manter o foco e tiver mais cuidado com o que fala, as coisas vão acabar se ajeitando. As estrelas pedem alguns cuidados extras com a saúde, especialmente com os excessos à mesa. Você pode se divertir com o mozão à noite se conseguir se desligar dos perrengues e focar no romance. Tá na pista? Há chance de pintar uma paixão com alguém que conheceu num app ou que mora longe.

Libra (de 23/9 a 22/10)

O dia promete ser movimentado, cheio de reviravoltas e surpresas. Algumas serão positivas, mas também ajuda se você praticar o desapego e não se apegar demais a bens materiais. Também vale a dica dos astros: cuide da sua grana porque pode pintar prejuízo ou chuva de boletos no final do mês! Sentiu o drama? À noite, aproveite para cuidar melhor do corpo e deixar a preguiça bem longe. Vale mudar hábitos antigos que não fazem bem ou começar a se exercitar, por exemplo. Com o mozão, aposte no desejo para animar as coisas e fuja de brigas, principalmente por causa de grana ou ciúme. Se tem um contatinho em vista, pode ser melhor se aproximar em outro momento.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

No trabalho, juntar forças com os colegas pode melhorar seu desempenho. Mas nada vem de bandeja e talvez você precise deixar algumas implicâncias de lado, tá? Pesando os prós e contras, a união continua sendo uma boa pedida. Acredite nos seus pontos fortes e mostre que sabe lidar bem com os outros, quando necessário. À tarde, porém, o clima pode azedar em casa e você vai ter que se virar se quiser manter a paz entre os familiares, meu cristalzinho! A paquera ganha good vibes à noite, sinal de que vai chover novos contatinhos! Você e o mozão estarão mais unidos, mas ainda precisam trabalhar no equilíbrio da relação.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Vai ser mais fácil manter o foco no trabalho hoje, mas nem tudo vai correr como você gostaria. Com garra e muita fé, você vai se destacar nessa jornada pra lá de puxada, principalmente se ouvir seu sexto sentido. A dica é redobrar a atenção em cada tarefa, mas sem deixar a saúde de lado nem se sobrecarregar. Se você trabalha correndo de um lado para o outro, ou com algo que envolve comunicação e redes sociais, saiba que vai precisar de cuidado extra à tarde. Talvez falte dedicação da sua parte no romance, mas converse com o mozão e mostre que anda ocupada. A ideia é evitar atritos, ok? Há chance de se envolver com um colega se o seu coração está vago.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

A Lua garante uma dose extra de sorte hoje, Caprica! Bom momento para cuidar de serviços que exigem criatividade e contato com outras pessoas, especialmente se precisa trocar ideias com clientes ou convencer alguém. Mas pode ser complicado driblar alguns desafios, principalmente na hora de lidar com as compras ou organizar o orçamento, meu cristalzinho. As amizades contam com a proteção das estrelas, embora também possam trazer problemas. Prepare-se para fazer o maior sucesso na conquista! Paixão à primeira vista tem mais chance de dar certo se não disputar o mesmo crush com alguém da turma. A dois, declaração de amor eterno e romantismo aquecem o coração.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Você vai demonstrar praticidade e responsabilidade na hora de lidar com as tarefas, Aquário. Também será mais produtivo botar as tarefas domésticas em ordem. Se trabalha em home-office, faça o possível para ter paz e sossego no seu cantinho. Ainda que possa pintar alguma treta com um familiar, no geral, o saldo tende a ser positivo até nas finanças à noite. Então, se perder a paciência, respire fundo, peça desculpas e volte às boas. O ciúme pode atrapalhar os momentos com o mozão, mas vai sobrar bom-senso pra fazer as pazes. A paquera anda meio devagar, mas há chance de topar com um amor do passado e até fazer as pazes, se achar que vale a pena.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O dia será ideal para trocar ideias com os colegas, ouvir novos pontos de vista e expandir seus contatos. Embora as coisas devam correr numa boa na maior parte do dia, os astros pedem cuidado para não deixar que distrações atrapalhem a produtividade ou o andamento das suas obrigações. Gerencie melhor o seu tempo nas redes sociais e foque no que é importante primeiro, tá? Sair da rotina aumenta a chance de fazer uns contatinhos interessantes. À tarde, atenção com mal-entendidos e fofocas. Vai ser mais fácil conversar com o mozão, mas fuja de assuntos delicados. Se puder, deixe o papo sério para depois. A paquera pode surpreender e nem a distância vai atrapalhar!

