Mensagem de Gabrielle Bossis, do Livro “Eu e Ele”

Ela tinha recebido a hóstia durante a missa, e então Jesus disse a ela: Aqui estou na Eucaristia e gostaria de te dizer tanta coisa! Sou o Deus em pessoa presente em ti. Ao receber-Me, fala Comigo! Digo isto porque, apesar de estar dentro de ti Me sinto solitário, por não dares a devida importância à Minha divina presença.

Eu gostaria tanto de escutar uma palavra tua, de conversar contigo, de que fizesses companhia a Mim, de ser notado! Como te amo, como espero por este momento de intimidade. Quero escutar dizer-Me os teus desejos, tuas alegrias, teus pedidos, consolar-Te em tuas dores.

Então filho, fala Comigo, ama-Me, agradece-Me, pois estou dentro de ti quando estiveres em estado de graça e é claro, de modo especial na Eucaristia que recebes em cada Missa. Não é mais neste momento um pão, um pão abençoado, mas Eu, o teu Deus, que por amor Me faço pequeno para que possas Me receber. Espero o teu carinho, espero sempre o teu consolo.

Como já te disse acima, não me deixe só em teu coração. Quando minha filha Gabrielle, na minha festa de Corpus Christi colhia umas rosas para Mim, eu a dizia: “todas as flores da terra são minhas, e apesar disso, as que tu me ofereces para enfeitar a minha passagem, diante de tua casa, são presentes muito caros ao meu coração.”

Como amei aquelas flores, pois foram colhidas com o desejo de demostrar o amor dela por Mim. Que Eu possa também ter esta alegria de receber flores de tuas mãos, de modo especial a tua vida que é chamada a florescer em caridade, amor, compaixão para com os teus irmãos, pois como falo no evangelho: tudo o que fizeres ao próximo é a mim que fazeis.

Os teus irmãos passam pela tua vida, como Eu naquela procissão. Lança as tuas flores, lança o teu amor sobre eles. Caso filho, não tenha essas ‘flores’ para lançar na vida deles, peça a mim o que falta e Eu te darei em abundância. Talvez não tenha o bastante por ter até agora pedido pouco. Não sejas tímido em teus pedidos. Eu sempre posso mais em tua vida, Eu sou sempre mais generoso do que possas imaginar.