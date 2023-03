Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Março está por um triz e você entra na última semana do mês com o pé direito, minha consagrada! Júpiter sorri para a Lua e indica uma segundona das mais positivas para ir atrás do que te realiza e faz feliz. Sua alegria de viver, comunicação e simpatia ficam contagiantes e devem abrir portas na vida profissional e pessoal. Se tem algum perrenguinho para resolver, aproveite para colocar tudo em pratos limpos: você vai convencer sem fazer o menor esforço. Bom dia para estudos, pesquisas e atividades que requerem energia mental. No amor, vai ser fácil atrair o interesse do crush e declarar o que sente. Só não demore muito, pois o astral vira à noite e confusões podem acontecer, inclusive no romance.

Touro (de 21/4 a 20/5)

O astral tá tranquilo e você começa a semana esbanjando habilidade para lidar com um dos assuntos mais valorizados pelo seu signo: dinheiro! O momento é oportuno para organizar as contas, checar o orçamento e aplicar bem seus recursos. Também podem surgir ideias brilhantes para reforçar os ganhos, só não convém abrir o bico. Hoje o segredo será a alma do negócio e quanto mais discrição tiver em torno dos seus interesses, maior é a sua chance de se dar bem. No trabalho, vai render mais em tarefas individuais do que em parcerias e equipes. À noite, há risco de se chatear com mal-entendidos nas amizades ou nos contatinhos. A relação com o mozão também pode ser alvo de tretinhas, então, se liga bebê!

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou, meu cristalzinho, e tudo deve fluir de acordo com os seus planos. A promessa é de Júpiter e da Lua, que mandam vibes superpositivas para você realizar seus maiores objetivos. Se sonha com mudanças na sua vida, a hora de agir é agora, pois tudo indica que vai alcançar seus ideais e propósitos. Amigos estarão contigo dando estímulo e suporte para que o seu dia seja especial. No trabalho, o momento é oportuno para somar forças com os colegas e seu pique deve motivar quem estiver ao redor. Só que o clima vira à noite e seu jeito tende a ficar mais sensível e temperamental. Não deixe nada afetar a harmonia com o love e se está na pista convém diminuir as expectativas para não se frustrar.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Cancerilovers já começam a semana com as atenções centradas nos interesses profissionais e se depender dos astros, hoje não falta foco para pegar firme no trabalho. Você terá mais facilidade para se concentrar em suas tarefas, mas precisará de silêncio e sossego para fazer tudo o que pretende, portanto, corte logo papinhos paralelos e interrupções. Bom momento para investigar e resolver um probleminha de saúde. Nas relações pessoais, o dia transcorre numa boa, mas sem tantas interações e novidades. Já à noite, cismas podem incomodar e perrengues não estão descartados. Reforce o diálogo com seu bem e evite alimentar inseguranças na relação. Distanciamento e indiferença podem esfriar a paquera.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Inteligência, curiosidade e otimismo serão os segredinhos do seu sucesso nesta segundona e você tem tudo para mandar muito bem nos contatos. Manhã estimulante para começar cursos, participar de reuniões e atividades em grupo. Além de mostrar mais garra e desenvoltura, vai contar com criatividade, interesse e disposição para abraçar novos desafios no trabalho. Nas amizades, pode reativar relações antigas e também conhecer gente bacana de outros lugares. Admiração por alguém da turma pode crescer e virar amor, mas se o crush ainda é um mistério, vá devagar. À noite, decepções e conflitos podem rolar na paquera e no romance. Quanto mais alto o sonho, maior pode ser o tombo, então, pegue leve, bebê!

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Lua e Júpiter trocam likes no início da manhã e dão um baita incentivo para os seus interesses profissionais, minha consagrada! A última semana de março começa repleta de estímulos para você se dedicar às suas responsabilidades, subir no conceito dos superiores e ganhar elogios da chefia. Também pode destravar assuntos financeiros e realizar boas negociações nesta segunda. Com sua popularidade e seducência em destaque, vai atrair admiradores e pode despertar uma paixão intensa. Há chance de rolar um lance quente com alguém do serviço, mas a noite reserva instabilidades e nem tudo deve fluir como espera nos contatinhos ou na relação a dois. É melhor colocar os pés no chão e evitar ilusões, valeu?

Libra (de 23/9 a 22/10)

Segundou com seu jeitinho sociável, extrovertido e animado no modo turbo e a previsão é de sucesso pleno nas relações pessoais e profissionais. Com sua mente à mil por hora, ideias criativas vão jorrar e você vai dar um show em conversas, reuniões, contatos, aplicativos e parcerias. Se pensa em retomar os estudos ou quer entrar em um novo curso, siga em frente porque o momento é ideal. Saúde protegida durante o dia, mas sua disposição tende a diminuir depois. Tá free na pista? Alguém que é o seu número pode cativar seu interesse e o lance tem cara de ser promissor, mas não perca tempo mostre logo o que quer ao crush. A sorte vai mudar à noite e até quem tem romance firme pode enfrentar desafios.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Transformações estão previstas, mas tudo indica que serão favoráveis, bebê! Lua e Júpiter mandam vibes excelentes para os seus interesses de trabalho e dinheiro, ainda mais no período da manhã. Você não só vai se destacar no serviço como também pode realizar negócios bem vantajosos. Iniciativas mais empreendedoras e ousadas podem trazer uma boa grana e há possibilidade de quitar pendências. Nos assuntos do coração, seu lado envolvente e sexy estará em evidência e você pode ganhar o crush em dois palitos. Mas, mesmo dominando a arte de sensualizar, há risco de enfrentar bagacinhas à noite e comprometer as chances de conquista. A relação a dois também fica à mercê de tretas e vai pedir atenção.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Capricha no perfil porque quem comanda o espetáculo hoje é você, Sagita! Seu jeitão otimista, alegre e bem-humorado será o seu cartão de visitas e deve abrir portas onde quer que vá ou esteja. No trabalho, sua criatividade e disposição para cooperar com os colegas ficam tinindo: você vai dar um show de empatia e talento. Se procura emprego, pode ter boas novas sobre contratação já no período da manhã. Os assuntos materiais também estão favorecidos e acordo ou negócio lucrativo pode rolar. No amor, sua estrela vai brilhar ao longo do dia e os contatinhos ficam fervilhando, mas não espere muito do namoro ou da vida a dois à noite. Mal-entendidos em família podem provocar torta de climão com o love.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Relógio desperta e é capaz de você já acordar pensando em trabalho, Caprica! Em plena segunda, sua mente foca rápido nos deveres e compromissos que precisa cumprir, mas se depender das estrelas você vai dar conta do recado e muito bem. Manhã produtiva no serviço e com ótimas vibes nas relações pessoais. Os laços afetivos com a família tendem a se aprofundar e seu jeito prestativo vai fazer toda diferença no conceito dos parentes. Notícia boa sobre saúde e recuperação de alguém que estima deve trazer alívio e alegria. Nos assuntos do coração, interesse por alguém que encontra sempre pode aumentar, mas há risco de perrenguinho e discussão com o crush ou o mozão à noite. Muita calma nessa hora, bebê!

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Segundou e o mês tá quase acabando, mas sua energia física e mental fica no topo hoje e você pode fazer o dia render em todos os aspectos. Com sua comunicação, simpatia e vitalidade em alta, vai ser fácil agilizar assuntos de trabalho e turbinar seus contatos. Se desempenha atividades junto ao público, lida com ensino, transportes, publicidade, marketing ou e-commerce, estará com tudo. Use e abuse do seu dom para argumentar e convencer, pois vai vender bem o seu peixe e saberá atender as expectativas alheias. Dia animado e movimentado na vida pessoal, mas há risco de se estranhar com uns e outros à noite. Ceninhas de ciúme, cobranças e mimimi podem pôr areia na paquera ou na relação amorosa.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Júpiter tá on na sua Casa do Dinheiro, sorri pra Lua e avisa que pode chover na sua horta nesta segundona. Hoje você já levanta da cama com a corda toda e tende a abraçar suas ambições com muita determinação, batalhando para conquistar melhorias e estabilidade material. Os parentes estarão no front e podem dar ajuda direta ou indireta para conseguir o que pretende. Há boas chances de arranjar um serviço temporário que poderá tocar de casa. Na união, vai dar mais valor ao seu benzinho, mas não deixe nenhum aborrecimento ou chateação interferir no convívio à noite. Se está na pista, convém abrir o olhão com embustes, recaídas e ilusões. Será que o ex merece uma segunda chance? Avalie bem, piscianjo!

