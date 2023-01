Procura por carros a diesel diminui com alta do combustível

Na primeira semana do ano, diesel aumentou 4,06% em MS.

A disparada de preço do carro a diesel e a alta no combustível fizeram com que a procura e a aquisição diminuíssem. Em Mato Grosso do Sul, o aumento da pauta do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) foi de 48% no diesel, conforme os dados do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul).

Segundo a Fenabrave-MS (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), a baixa procura do carro a diesel é por conta de que o próprio combustível ficou mais caro que a gasolina. “Por muito tempo a situação não era essa, mas, por mudanças no governo a versão mudou. Dessa forma, algumas pessoas acabaram migrando para picape flex, embora o mercado tenha um número baixo de caminhonete flex”, diz em nota.

“O diesel deixou de ser atrativo no ponto de vista da economia. Porém, se caso a pessoa precise de força para carregar uma caminhonete para uma fazenda, ainda continua sendo uma melhor opção pelo motor e, porque a pessoa já tem o diesel em sua fazenda – onde ele abastece o trator, o maquinário. Então, basicamente a baixa procura do diesel é em relação ao preço que está elevado.”

Veículos

Além disso, os veículos a diesel tiveram aumento no preço. Segundo proprietário da SF Carros e Camionetas de Campo Grande, Sérgio Ferraz, a procura por veículos movidos a diesel caiu, desde as caminhonetes até os SUVs.

“São diversos fatores para gerar essa mudança, um exemplo é a falta de semicondutores e a queda de produção dos veículos, os carros movido a diesel dispararam de preço. Uma caminhonete da Volkswagen Amarok V6, que em março de 2020 custava R$ 180.000, chegou a custar R$ 320.000 no início do ano passado. Uma S-10 custava R$ 153.000 e chegou a R$ 270.000”, afirma Sérgio.

Ferraz é também dono de uma empresa de cursos e treinamentos para vendedores e donos de lojas de veículos na Capital. Ele explica que, por conta do aumento no preço dos veículos 0km e da demora na entrega, o preço dos seminovos disparou e chegou até a ultrapassar o valor do veículo novo.

Em 2022, o cenário começou a mudar com a queda do preço da gasolina e o aumento da taxa de juros. “Atualmente, todos os veículos movido a diesel estão caindo consideravelmente de preço.”

Preços

Conforme a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), entre os dias 25 e 31 de dezembro de 2022 e 1 e 7 de janeiro de 2023, a média do litro do diesel vendido em Mato Grosso do Sul saiu de R$ 6,16 para R$ 6,41, ou seja, aumento de 4,06%.

Em Campo Grande, no posto de combustíveis da Avenida Costa e Silva com a Rua São Cosme e Damião, o diesel está saindo no valor de R$ 6,49. Na Avenida Três Barras com a Rua José Nogueira Vieira, o diesel está custando R$ 6,29. Em outro posto de combustíveis na Rua Spipe Calarge, o valor do diesel está R$ 6,09.

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado do MS.

