Despesas de viagens a MS foram pagas pelo cartão corporativo dos quatro presidentes

Bolsonaro gastou em 2021 R$ 2,8 mil em hospedagem, enquanto Lula, em 2010, usou para campanha de Dilma

Depois da repercussão nacional dos gastos com o CPFG (Cartão de Pagamento do Governo Federal), “cartão corporativo”, o jornal O Estado fez um levantamento das despesas gastas durante a vinda dos ex-presidentes: Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro ao Estado de Mato Grosso do Sul. Conforme consta no site da Secretaria- -Geral da Presidência da República, dos quatro, Bolsonaro foi o que mais gastou. Foram R$ 55.277,76 em despesas com hospedagens, padaria, ótica, restaurantes e outros comércios.

O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve no Estado por cinco vezes, durante seu mandato de quatro anos (2019-2022). Em 18 de agosto de 2020 na inauguração da nova estação de radar da FAB (Força Aérea Brasileira); em 14 de maio de 2021 para entregar 3.926 títulos de propriedades rurais no Assentamento Santa Mônica; no dia 30 de junho de 2021, em Ponta Porã, na entrega da modernização e ampliação da rede de radares de vigilância do Sisceab (Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro); no dia 1º de outubro de 2021 em Bonito e em 30 de junho de 2022 para a entrega de 300 apartamentos populares do Programa Casa Verde e Amarela.

Na vinda em maio de 2021, a equipe constatou que o cartão foi utilizado com hospedagem em um hotel localizado no bairro Amambaí, onde foram gastos mais de R$ 2,8 mil. O jornal O Estado entrou em contato com o hotel e hoje, em média, a diária custa entre R$ 200 e 500, dependendo da acomodação escolhida.

Na mesma data também foi utilizado em uma padaria localizada no mesmo bairro, onde foram gastos R$ 2,3 mil. Na época, de acordo com o estabelecimento, um café custava R$ 1 e o pão, R$ 0,85 centavos. Vale ressaltar que o cartão corporativo também era utilizado pela equipe que acompanhava o ex-presidente nas viagens.

Já o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou Mato Grosso do Sul por seis vezes, durante os seus dois primeiros mandatos, de 2003 a 2011, e gastou um total de R$ 41.436,29 no cartão corporativo. Entre as despesas estão: hospedagens, combustíveis, restaurantes, lanchonetes e até cinema. Inclusive, em maio de 2010 foram gastos mais de R$ 5 mil em hospedagem durante a campanha de Dilma Rousseff. Na ocasião, ela faria um comício na Capital com a presença de Lula.

Cumprindo compromissos presidenciais, Lula esteve no Estado no dia 11 de outubro de 2003 para inauguração da ponte de Porto Alencastro, sobre o Rio Paranaíba; no dia 24 de agosto de 2010 em Campo Grande em um comício da campanha de Dilma Rousseff à Presidência; em 1º de abril de 2004 para inauguração da usina termelétrica de Três Lagoas; no dia 2 de abril de 2004 na inauguração do aeroporto de Bonito; em 9 de maio de 2009 para a inauguração da estação ferroviária no Indubrasil; e no dia 3 de maio de 2010 em Ponta Porã.

Cabe destacar que nem todos os gastos dos quatro presidentes foram disponibilizados pelo site da Secretaria-Geral da Presidência da República. Em alguns consta apenas o local, mas não o valor. Esse é o caso das hospedagens em um tradicional hotel na área central da Capital. Além disso, os valores não foram calculados conforme a atual inflação.

Já a ex-presidente Dilma Rousseff esteve por duas vezes em MS, durante seus dois mandatos (2011-2016), a primeira em 24 de abril de 2013 para a entrega de 300 ônibus escolares para as prefeituras do Estado e no dia 3 de fevereiro de 2015, na inauguração da primeira Casa da Mulher Brasileira do país. O gasto total revelado foi de R$ 1.195,76 em um supermercado e restaurante.

Por fim, o ex-presidente Michel Temer veio apenas uma vez ao Estado, em seu mandato de 2016 a 2017 e gastou R$ 385 em casa de suplemento fitness e restaurante. Já os valores com hospedagem, alimentação e combustíveis não estavam disponíveis.

Ao todo, Bolsonaro gastou R$ 27 milhões no cartão corporativo

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que esteve na Presidência da República de janeiro de 2019 ao fim de 2022, gastou R$ 27.621.657,23 no cartão corporativo presidencial. Se corrigido pela inflação, o total chega a R$ 32.659.369,02. No entanto, as despesas se mostram menores em relação aos gastos no cartão, pelo presidente Lula, em cada um de seus dois mandatos.

Os números foram disponibilizados pela Secretaria-Geral da Presidência da República depois de um pedido de uma agência de dados, com base na LAI (Lei de Acesso à Informação). As informações dos gastos podem ser acessadas no site do governo.

Confira os gastos de todos os presidentes com o cartão corporativo desde o 1º mandato de Lula, corrigidos pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) anual: Lula no primeiro mandato gastou R$ 59.075.679,77 e em seu segundo mandato R$ 47.943.615,34; Dilma usou R$ 42.359.819,13 no cartão no primeiro mandato e R$ 10.212.647,25, no segundo; Já Michel Temer gastou R$ 15.270.257,50.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado do MS.

