Procon Municipal encontra diferença de até 29% no preço do gás de cozinha do campo-grandense

O Procon (Subsecretaria para Orientação e Defesa do Consumidor) campo-grandense encontrou uma variação de até 29% no preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, o mais utilizado na Capital. O menor preço foi de R$ 105, no bairro Guanandi, enquanto que o mais caro foi de R$ 135, na Mata do Jacinto.

Os dados reforçam a comparação sobre a evolução dos preços entre os meses de janeiro de 2021 a março de 2022, referente ao menor, maior e a média dos valores encontrados. A variação entre esse período foi de um aumento de 47,02% no valor médio do gás.

O menor preço analisado, em janeiro do ano passado, foi o valor de R$ 68, e o maior R$ 90. No mesmo ano, em junho, o gás subiu para R$ 79,80 e R$ 102. Veja abaixo:

O subsecretário do Procon Municipal, Cleiton Thiago, trouxe dicas de como economizar na compra e uso do gás de cozinha. “Negocie com o revendedor para conseguir um desconto à vista e na taxa de entrega. Lembre-se de sempre exigir nota fiscal, que é uma garantia que o botijão está regulado pela ANP [Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis]”, esclareceu.

Ainda, ele disse para se evitar correntes de ar na cozinha, a fim de economizar na chama. “Prefira também cozinhar com as panelas tampadas. Cuide da manutenção do seu fogão – as chamas devem sempre apresentar a cor azulada. Já a coloração amarela é sinal de que os queimadores estão sujos ou desregulados, o que aumenta o consumo do gás comprado”.

O Procon orienta os consumidores a fazerem pesquisas antes da compra, pois poderão encontrar promoções pontuais nos comércios. Com relação à pesquisa, foram analisados 20 estabelecimentos comerciais de Campo Grande entre os dias 11 e 21 de março deste ano.

Para denúncias, disque 156, opção 2. O Procon Municipal está localizado na avenida Afonso Pena, 3128 – Centro. Horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30.