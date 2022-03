Pessoas a partir de 50 anos já podem receber a 4º dose da vacina em Campo Grande

Com o público alvo ampliado, a prefeitura Municipal da Capital por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) segue com a campanha de vacinação contra COVID-19 em mais de 40 pontos nesta quinta-feira (24). A partir de hoje pessoas com 50 anos ou mais já podem receber a quarta dose do imunizante.

A Primeira dose está disponível a pessoas com 12 anos ou mais e crianças de 5 a 11 anos que estejam acompanhadas dos pais ou responsáveis. A segunda dose da vacinação pediátrica está disponível às crianças que tomaram a primeira dose de CoronaVac até 24 de fevereiro ou Pfizer até o dia 27 de janeiro.

Na ausência dos pais ou responsável legal, o acompanhante maior de idade deve levar o termo de assentimento assinado junto a um documento oficial com foto e carteira SUS da criança.

Simultaneamente ocorre a aplicação da segunda dose a pessoas que tomaram Astrazeneca até dia 21 de janeiro, Pfizer até 26 de fevereiro ou CoronaVac até o dia 24 de fevereiro.

Haverá aplicação da dose reforço a pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a 2° dose (Pfizer, Astrazeneca e CoronaVac) ou a 1° dose da Janssen até 22 de novembro. Também recebem a dose reforço pessoas a partir de 18 anos que possuem alto grau de imunossupressão e que receberam a segunda dose há no mínimo 28 dias e pessoas com 12 anos ou mais, que tomaram a 2° dose até 22 de novembro.

O calendário prevê ainda a aplicação da 4° dose a quem tem acima de 50 anos, pessoas com 18 anos ou mais que possuem alto grau de imunossupressão e profissionais de saúde a partir de 18 anos que receberam a 3° dose até 21 de novembro.

Desconto

Por meio da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e a Uber, foram disponibilizados R$ 100 mil em descontos para viagens de até R$ 25 na Capital. Conforme a assessoria, os códigos promocionais buscam viabilizar o deslocamento até os postos de vacinação contra Covid-19.

Veja como ativar o código de desconto:

1. Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

2. Entrar no item “Wallet” ou “Pagamento” e rolar até a parte de baixo

3. Em “Promoções”, selecionar a opção “Adicionar código promocional” (Não vai funcionar como “voucher”)

4. Digite o código VACINACG

5. O código funcionará das 7h da manhã até as 18h.

Confira os locais de vacinação:

Drive-thru Albano Franco – 12h30 às 18h

Seleta – 12h às 16h45

Shopping Norte Sul Plaza– 10h às 18h

Av. Pres Ernesto Geisel, 2.300, Bairro Jockey Club

Pátio Central Shopping – 8h às 16h

R. Marechal Rondon, 1.309, Centro

Clínica Escola Integrada da UFMS – 7h30 às 11h e 13h às 16h

Avenida Costa e Silva – Acesso pela Reitoria – Pioneiros

(Exclusivo para crianças sem comorbidades a partir dos seis anos)

Unidades de Saúde – 13h às 16h45

Prosa

USF Noroeste

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

Anhanduizinho

USF Jockey Club

USF Anhanduí

UBS Dona Neta

C.F Iracy Coelho

USF Parque do Sol

UBS Aero Rancho

USF Botafogo

USF Los Angeles

USF Paulo Coelho Machado

Bandeira

USF Universitário

USF Itamaracá

UFS MAPE

USF Carlota

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Serradinho

USF Silvia Regina

USF Indubrasil

USF Zé Pereira

USF Lar do Trabalhador

UBS Popular

USF Aero Itália

USF Sirio Libanês

Segredo

USF São Francisco

USF Vila Nasser

USF Paradiso

USF Azaléia

USF Estrela do Sul

USF José Tavares

USF Vila Cox

Lagoa

USF Cophavilla

USF Batistão

USF São Conrado

USF Antártica

C.F. Portal Caiobá

USF Tarumã

USF Oliveira

Com informações da Sesau.