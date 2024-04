Jaguatirica é morta atropelada na BR-419

Encontrada na tarde de segunda-feira (1), uma jaguatirica foi morta atropelada na BR-419, próximo ao Posto Fiscal da Polícia Rodoviária Federal, no quilômetro 17, entre Anastácio ao Posto do 21. O local é conhecido pela presença desses felinos.

Segundo O Pantaneiro, o animal de porte médio foi avistado por motoristas que passavam pela estrada já sem vida. Autoridades ambientais e de trânsito foram acionadas para garantir a remoção segura do corpo do felino e investigar as circunstâncias do acidente.