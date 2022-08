Polícia mapeia fazendas de “viúva do tráfico”

Agentes da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) passaram hoje pela manhã (13), em propriedades rurais de Maria Estela Arguello, mais conhecida como “viúva do tráfico”. De acordo com a polícia paraguaia, mais de 18 imóveis, e fazendas na região de Yby Yaú, no Departamento de Concepción foram visualizados. A visita da justiça nessas propriedades é um é um desdobramento da Operação Urano, desencadeada em 2016.

Segundo o registro, na fazenda Zapallo, em Bela Vista do Norte, localizada nas proximidades de Bela Vista, em Mato Grosso do Sul, foram encontrados na época 417 quilos de cocaína. Após seis anos, os policiais da Senad e membros do Ministério Público retornaram aos locais que estão ligados ao esquema internacional de tráfico de drogas.

De acordo com os agentes, por meio de um processo de geolocalização incorporado à investigação, foi possível determinar as áreas geográficas em que os imóveis estão localizados para individualização e posterior apreensão. Todas as propriedades devem ser confiscadas pela justiça do Paraguai.

“Operação Urano”

Em julho de 2016, agentes da Senad realizava tarefas de inteligências e investigações em uma estrada rural no distrito de Bella Vista do Norte, localizada no Departamento de Amambay. Em uma dessas fiscalizações, localizaram uma caminhonete Toyota Hilux, transportando entorpecentes

Os ocupantes do veículo, percebendo a presença das autoridades, realizaram manobras para fugir. Desta forma, os agentes da Senad começaram uma perseguição, quando o veículo entrou na propriedade “Estância Zapallo”. Após conseguir ordem do Ministério Público, os agentes conseguiram entrar na fazenda e conseguiram localizar mais de 417 quilos de cocaína.

A certa altura, o veículo entrou rapidamente na propriedade chamada “Estância Zapallo”. Diante desta situação, por ordem do Ministério Público e por predisposição dos responsáveis ​​pela segurança do estabelecimento, o local foi adentrado para realizar buscas e foram encontrados 417 quilos de cocaína.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.