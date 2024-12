Presidente Lula participa de inauguração de fábrica em MS

Foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, em Ribas do Rio Pardo, município localizado a a 96 quilômetros de Campo Grande, a fábrica de celulose da Suzano. o evento contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vice-presidente Geraldo Alckmin (PDB), ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet (MDM).

Com investimento de R$ 22,2 bilhões, sendo R$ 15,9 bilhões no complexo industrial e R$ 6,3 bilhões relativos a investimentos florestais, logísticos e outros, a obra, que teve início em novembro de 2021 e chegou a empregar 10 mil trabalhadores durante o pico das obras, mudou a realidade do município que, de acordo com o último censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), tem 24.966 habitantes.

Sob aplausos, o prefeito de Ribas do Rio Pardo, Joao Alfredo Danieze (PT), falou em seu discurso sobre a satisfação de estar encerrando seu mandato, recebendo pela primeira vez na história do município a visita de um presidente da República, em um momento histórico.

“Em 2000, Ribas do Rio Pardo era conhecida como a capital do gado […] hoje, Ribas tornou-se a capital nacional do eucalipto. Não há outro município com tanto eucalipto plantado, e temos muitas áreas a serem plantadas e exploradas, seja para uma segunda unidade da Suzano, seja inclusive para outras atividades onde o eucalipto é utilizado. Ribas tem se transformado, e a Suzano trouxe para nós, esta grande notícia que está impactando, e que vai impactar cada vez mais no dia a dia do Rio Pardense, melhorando a qualidade do vido. Nós teremos uma receita decorrente da produção e comercialização do celulose que nunca se viu, onde nós iremos competir com municípios muito maiores que o Ribas do Rio Pardo. Agradecemos a Suzano, agradecemos o governo do Estado por ter nos apoiado nisso, na figura incrível, governador Eduardo Riedel, que nos ajudou muito nessa transformação e do acompanhamento disso tudo nesses quase quatro anos.”

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, agradeceu a presença dos presentes, em especial autoridades federais, reforçando o compromisso de promover prosperidade para Mato Grosso do Sul.

“Estamos construindo um Estado cada vez mais forte, com grandes perspectivas econômicas, com a cadeia produtiva do setor da celulose, com a indústria 4.0, uma indústria limpa do ponto de vista de carbono, que vai favorecer ao Estado , chegar em 2030 com carbono neutro. Temos muito a mostrar aos europeus, aos americanos, aos asiáticos, a nossa capacidade de industrializar dentro das nossas forças. Isso vale para a bioenergia, para proteínas animais e todo o desenvolvimento que estamos tendo. A Suzano está completando 100 anos, e, ao celebrar a inauguração de uma das fábricas mais modernas do mundo, com certeza, está criando oportunidades de cidadania e dignidade para as pessoas. O estado de Mato Grosso do Sul nasceu para ser grande.”

Após percorrer as instalações e conhecer super estrutura da fábrica de celulose, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do ato solene de inauguração da unidade e, durante seu discurso ressaltou que a prioridade do governo é promover desenvolvimento em todas as áreas, reforçou ainda apoio ao agronegócio e a importância de valorizar o trabalho de mulheres, sobretudo as negras.

“O dinheiro precisa circular na mão de todo mundo. Precisamos construir esse país, com pessoas que tenham chance, precisamos criar condições para que as pessoas tenham as mesmas oportunidades como essa companheira”, disse Lula,

Paloma da Silva, trabalhadora da indústria, em um relato emocionado, fez um discurso emocionado, relembrando sua trajetória profissional e incentivando a todos, mas principalmente às mulheres, a não desistirem de seus sonhos.

“Em nome dos 3 mil colaboradores da indústria, Paloma da Silva, uma mulher negra e mãe de uma criança de 7 anos, contou como saiu de Minas Gerais para se tornar a primeira mulher da base florestal contratada pela Suzano em Ribas do Rio Pardo. Consegui chegar por ser uma empresa que valoriza a diversidade e confia nas mulheres, sabemos que historicamente esses grupos lutavam por igualdade e aqui me inspiraram a crescer”, finalizou.

Também fizeram parte da comitiva da União presentes na solenidade em Ribas do Rio Pardo : Rui Costa (Casa Civil), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência) e Renan filho (Transportes). A presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Os presidentes da Câmara, Arthur Lyra, e do Senado, Rodrigo Pacheco, chegaram a ser anunciados, mas acabaram não vindo ao Estado.

