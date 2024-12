Thiaguinho anuncia turnê comemorativa de 10 anos com show em Campo Grande

“Tardezinha 10 Anos” promete ser uma das tours mais grandiosas de sua carreira

Em 2025, o cantor Thiaguinho celebra uma década de sucesso com sua turnê “Tardezinha”, que, para marcar esse acontecimento, promete grandes surpresas. O pagodeiro revelou que a turnê passará por 26 cidades, e Campo Grande, sua cidade natal, está confirmada na lista. O show na capital sul-mato-grossense acontecerá no dia 2 de agosto de 2025, no tradicional Parque de Exposições da Acrissul.

O anúncio gerou grande expectativa entre os fãs do artista, que têm acompanhado o sucesso da turnê desde seu lançamento. Para o cantor, que cresceu em Mato Grosso do Sul, voltar à sua terra natal é sempre uma emoção especial. “É uma festa gigante, e cada vez mais vamos trabalhar para que seja maior. Essa turnê de 10 anos vai ser algo inesquecível, tanto para o público quanto para nós, que estamos preparando uma mega estrutura”, comentou Thiaguinho em coletiva de imprensa.

A turnê “Tardezinha 10 Anos” promete ser uma das mais grandiosas de sua carreira, com uma estrutura de proporções nacionais e internacionais. Além de percorrer várias cidades brasileiras, o projeto também vai ganhar palcos em outros países, como Estados Unidos, Austrália, Angola e Portugal, expandindo ainda mais o legado do cantor. “Queremos levar essa energia do Tardezinha para o mundo inteiro”, afirmou o cantor, que ficou emocionado com o alcance global da turnê.

Celebração

O retorno de Thiaguinho a Campo Grande será um momento de celebração para os fãs da cidade, que já receberam o projeto em duas edições anteriores, em 2017 e 2023. A cidade, que sempre foi um palco importante para o artista, promete novamente ser o cenário de uma festa de pagode animada e cheia de emoção. Para os fãs, o show de agosto de 2025 será uma oportunidade única de reviver os grandes sucessos do cantor e viver o clima contagiante da “Tardezinha” ao vivo.

A venda de ingressos para o espetáculo será iniciada no dia 4 de novembro de 2024, e os interessados devem se preparar, pois a expectativa é de que a procura seja intensa. Os detalhes sobre os preços e os pontos de venda serão divulgados em breve, mas, com certeza, este será um evento que ficará marcado na história da música em Campo Grande e em todo o Brasil.

