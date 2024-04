Presidente Lula cumpre agenda em Campo Grande nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca na manhã desta sexta-feira (12) em Campo Grande.

Segundo informações do presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Vladimir Ferreira, os detalhes finais ainda não foram confirmados, mas ele desembarca às 9h30 na Capital e deverá retornar para São Paulo ao meio-dia.

Lula terá um encontro na unidade do JBS para tratar sobre exportações de carne para a China. Além disso, segundo divulgado pela deputada Camila Jara, o presidente também deverá confirmar seu apoio à pré-candidatura dela na disputa pela Prefeitura de Campo Grande.

A última vinda do presidente Lula a Mato Grosso do Sul foi em 2010 durante a campanha eleitoral da Dilma Rousseff (PT), ou seja, mais de 13 anos.

