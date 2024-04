Governo decreta situação de emergência ambiental por 180

Na oportunidade também foi lançada a campanha anual de prevenção e combate a incêndios florestais

Devido as chuvas abaixo da média desde dezembro do ano passado, o governo decretou situação de emergência ambiental por 180 dias. A ação tem como principal objetivo propor ações para proteção de todos os biomas do Estado – Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica -, suscetíveis a queimadas florestais.

O governador Eduardo Riedel assinou o decreto nesta terça-feira (9), durante o 1° Workshop Presencial de Prevenção aos Incêndios Florestais em 2024, promovido pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e o Comitê do Fogo (Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais).

“Temos R$ 25 milhões em recurso para atuação preventiva, pronto para ser usado e evitar que a gente tenha milhões de hectares queimados. Estamos nos preparando para minimizar caso ocorra algum problema”, disse o governador.

Na ocasião também foi lançada a campanha anual de prevenção e combate a incêndios florestais pelo secretário-executivo de Comunicação, Frederico Fukagawa Hozano de Souza. A iniciativa promove a conscientização e o engajamento da comunidade na preservação dos biomas, reforçando a importância da prevenção e da ação coordenada na proteção do meio ambiente.

“Desenvolvemos um plano de comunicação para auxiliar no trabalho de combate e prevenção aos incêndios florestais”, afirmou Frederico Fukagawa.

Também participaram do evento os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Antonio Carlos Videira (Sejusp), além do coronel Frederico Reis Pouso Salas (comandante do Corpo de Bombeiros), Marcelo Bertoni (presidente da Famasul), Bruno Cambraia (ICMBio, e especialistas nacionais e estaduais da área de proteção ambiental e previsão do tempo e do clima.

“O decreto é para o Estado todo, com atenção especial ao Pantanal. Estamos propondo a queima prescrita, que é uma inversão da lógica, com o Estado identificando locais com acúmulo de biomassa. É uma inovação do ponto de vista de combate a incêndio”, disse Verruck.

Focos

De 1º de janeiro até hoje (9), segundo dados do Programa Queimadas, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Mato Grosso do Sul já registrou 867 focos, 170% a mais do que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram 321 focos.

Em relação ao Pantanal, esse percentual é ainda maior quando comparado com 2023, quando foram registrados 22 focos no bioma, contra os 338 deste ano, dentro do mesmo período, 1º de janeiro a 9 de abril de cada ano. Um crescimento de mais de 1.400%.

O Corpo de Bombeiros conta com efetivo de aproximadamente 1,6 mil profissionais e mais de 300 são altamente capacitados para combates a incêndios florestais. O Governo do Estado investiu, desde 2023, mais de R$ 1,4 milhão em equipamentos de proteção individual específicos para o combate a incêndios florestais – capacetes, abafadores e trajes de proteção especial. Para esta temporada de incêndios florestais serão destinados mais R$ 25 milhões para garantir a efetividade das ações de combate em todo o Estado.

Com assessoria do Governo de MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram