Operação em Sidrolândia ofusca investimentos do governo na região

Na mesma semana em que o governador Eduardo Riedel (PSDB) esteve em Sidrolândia, lançando obras e divulgando um investimento de R$ 171 milhões para a cidade, uma operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) foi deflagrada. Ontem (18), a operação Tromper deu cumprimento a 16 mandados de busca e apreensão na casa de servidores municipais e sedes de empresas. A ação visa investigar irregularidades em contratos e compras realizadas pela prefeitura local, levantando questionamentos sobre a gestão dos recursos públicos, no município.

A presença do governador na cidade, com anúncios de investimentos significativos, por meio do “Realiza Sidrolândia”, contrasta com a operação do Gaeco, que lança luz sobre possíveis desvios de verbas e superfaturamentos em obras e serviços contratados pela prefeitura. A visita de Riedel, que deveria ser um momento de celebração para o desenvolvimento da região, agora se vê ofuscada pela investigação, em curso.

As suspeitas de corrupção e direcionamento de contratos, desde 2017, levaram o Gaeco a cumprir mandados de busca e apreensão em residências de servidores públicos e nas sedes de empresas prestadoras de serviços à Prefeitura de Sidrolândia. A operação, que busca reunir provas e documentos para embasar as investigações, reforça a importância do combate à corrupção e da apuração rigorosa sobre investigações de irregularidades, envolvendo recursos públicos.

Enquanto o governador Eduardo Riedel informou em visita, na última quarta-feira (17), que pretendia realizar uma gestão municipalista, que pensa nas pessoas, anunciando recursos milionários em parceria para obras novas ou que estão em andamento, a prefeita da cidade, Vanda Camilo (PP), tentou demonstrar tranquilidade sobre sua gestão à população e ao Governo do Estado.

Nota oficial

A Prefeitura de Sidrolândia emitiu uma nota oficial, manifestando conhecimento da situação e o compromisso de prestar os esclarecimentos necessários à população. A operação do Gaeco, em meio à visita do governador, coloca em evidência a necessidade de transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos, despertando a expectativa de que a apuração dos fatos seja conduzida de forma imparcial e efetiva.

A prefeita disse, em nota, que está comprometida com a integridade e com o bem- -estar da comunidade, assim como com a transparência e a legalidade de todas as ações realizadas em sua gestão.“Por essa razão, vamos aguardar o deslinde da operação, para adotar as providências e prestar esclarecimentos necessários à população, de forma responsável e imparcial.”

A prefeita reafirmou o compromisso de dar continuidade à rotina de trabalho administrativo em todas as secretarias municipais, garantindo a normalidade das atividades. Vanda Camilo assegurou que continuará dedicando-se ao cumprimento de suas atribuições como prefeita, empenhando-se em buscar soluções para os desafios e demandas que a cidade enfrenta.

“Reafirmo meu compromisso com a ética, a transparência e a Justiça, valores que sempre nortearam minha trajetória política”, disse, em nota oficial, a prefeita Vanda Camilo, que expressou confiança de que as investigações serão conduzidas de maneira adequada, visando esclarecer os fatos e responsabilizar os envolvidos, caso haja comprovação das irregularidades denunciadas.

A população de Sidrolândia acompanha atentamente os desdobramentos da operação, esperando por respostas claras e medidas enérgicas, no combate à corrupção. O momento revela a importância de uma gestão pública ética e comprometida com o interesse coletivo, colocando a transparência e a Justiça como pilares fundamentais para o desenvolvimento da cidade.

À medida que a investigação avança, espera-se que as autoridades competentes esclareçam os fatos, responsabilizem os envolvidos e adotem medidas para evitar a repetição de práticas ilícitas no futuro. A operação do Gaeco, em Sidrolândia, representa um alerta sobre a necessidade de vigilância constante e fiscalização rigorosa, no uso dos recursos públicos, a fim de garantir a efetivação dos investimentos em benefício da comunidade e o fortalecimento da credibilidade, nas instituições públicas.

Operação Tromper

A investigação apurou a existência de esquema de corrupção na Prefeitura de Sidrolândia, em funcionamento desde o ano de 2017. A ilegalidade era destinada à obtenção de vantagens ilícitas, por meio da prática de crimes de peculato, falsidade ideológica, fraude às licitações, associação criminosa e sonegação fiscal.

Para dar ares de legitimidade aos certames licitatórios e promover o desvio dos recursos públicos reservados para a execução dos contratos, o grupo criminoso viabilizava a abertura de empresas e seu registro junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou se aproveitava da existência de cadastramentos preexistentes, para incrementar o objeto social sem que o estabelecimento comercial apresentasse experiência, estrutura ou capacidade técnica para a execução do serviço contratado ou o fornecimento do material adquirido pelo ente municipal. Tromper, verbo que dá nome à operação, traduz-se da língua francesa como “enganar”.

