Preço da batata varia 81,07% entre os supermercados da Capital

Quilo do produto foi encontrado entre R$ 3,75 e R$ 6,79

O preço do quilo da batata, cada vez mais, tem encarecido a compra do consumidor. A pesquisa semanal realizada pela equipe de reportagem do jornal O Estado mostra que o produto variou 81,07%, ficando entre R$ 3,75 e R$ 6,79. O custo médio obtido é de R$ 5,59. O levantamento é feito em cinco supermercados de Campo Grande, comparando 28 itens da cesta básica.

Ainda no setor de hortifrútis, a banana teve diferença de 84,56% e custo médio de R$ 5,72. No Assaí está sendo vendida por R$ 3,95, e no Nunes por R$ 7,29.

O quilo do tomate foi encontrado entre R$ 4,39 e R$ 7,59 (72,89%). O custo médio calculado ficou em R$ 6,43. O quilo do frango congelado variou 48,37%, com custo médio de R$ 10,10. No Assaí está sendo vendido por R$ 8,89 e no Pires por R$ 13,19.

O coxão mole está por R$ 29,90 no Atacadão e por R$ 42,90 no Assaí. A diferença é de 43,48%, com valor médio de R$ 36,32. O arroz, de 5 quilos, teve diferença de 15,16% e média de R$ 17,48. No Fort está por R$ 16,49 e no Assaí e no Atacadão por R$ 18,99.

O feijão carioca, de 1 quilo, está por R$ 7,49, no Forte, e por R$ 9,45, no Atacadão (26,16%). Em média, o produto está sendo vendido por R$ 8,57.

O óleo de soja, de 900 ml, está R$ 8,75 no Atacadão, e R$ 9,49 no Supermercado Nunes. A variação constatada foi de 8,45%, com média de R$ 9,21.

Para quem gosta de um bom café, a notícia pode não ser tão agradável assim. O pacote de 500 gramas, da marca Três Corações, obteve custo médio de R$ 17,33. Enquanto no Fort Atacadista está por R$ 15,39, no Nunes é vendido por R$ 17,99

O leite integral (Italac), de 1 litro, já se aproxima dos R$ 6. No Nunes, foi encontrado por R$ 4,99, e no Pires, por R$ 5,49. Diferença de 10,02% no preço, e custo médio de R$ 5,24.

A margarina com sal, de 500 gramas, da marca Qually, variou 22,53% e obteve média de R$ 8,97. No Supermercado Pires está por R$ 7,99, e no Nunes por R$ 9,79.

Produtos de higiene e limpeza

Entrando no setor de higiene e limpeza, o creme dental da marca Colgate apresentou variação significativa, de 68,60%. O item foi encontrado nas prateleiras com preço entre R$ 3,79 e R$ 6,39, com valor médio de R$ 4,62.

A caixa de sabão em pó, de 1 quilo, da marca Omo, está sendo vendida a R$ 18,90, no Assaí, e a R$ 21,80 no Fort e Atacadão. A pesquisa mostra variação de 15,34% e valor médio de R$ 20,67. A unidade do sabonete Lux foi encontrada por R$ 2,09, no Forte, e R$ 2,69 no Pires (28,71%). A média ficou em R$ 2,38.

Texto: Izabela Cavalcanti