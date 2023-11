China atende pedido da OMS e fornece detalhes sobre surtos de doenças respiratórias

O governo chinês atendeu ao pedido da Organização Mundial da Saúde (OMS) e forneceu dados sobre o aumento de doenças respiratórias no país e de casos de pneumonia em crianças. A troca de informações aconteceu na quinta-feira (23), por meio de videoconferência, um dia após a OMS solicitar os dados às autoridades.

A OMS vem monitorando a China desde novembro, quando foram identificados relatos sobre grupos de pneumonia não diagnosticada em hospitais infantis em Pequim, Liaoning e em outras províncias. As equipes de saúde do país também apontaram um aumento de doenças respiratórias na última semana, em partes da comunidade.

Os dados apresentados pela China indicam o aumento de consultas ambulatoriais e internações hospitalares de crianças por pneumonia por Mycoplasma pneumoniae desde maio, e por Vírus Sincicial Respiratório (VSR), adenovírus e vírus Influenza desde outubro. A OMS atribuiu o cenário à suspensão das restrições da Covid-19, o que aumentou a disseminação das doenças.

“A China tem sistemas em vigor para capturar informações sobre tendências em gripe, doença semelhante à gripe, Covid-19, pneumonia e outras infecções respiratórias agudas graves. A OMS está monitorando de perto a situação e está em contato próximo com as autoridades nacionais da China. A OMS continuará a fornecer atualizações conforme necessário“, disse a organização de saúde.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: