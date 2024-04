Postos de saúde da Capital atendem mais de 6 mil casos de viroses em um dia

O aumento dos casos de doenças respiratórias tem provocado uma sobrecarga no serviço de saúde do município. Na Urgência e Emergência houve um aumento expressivo na demanda. Somente nesta segunda-feira (22), foram registrados 6.455 atendimentos nas seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs).

Em relação ao dia anterior, 21 de abril, houve um aumento de 46% no atendimento adulto sintomático e 28% no infantil. No dia 21 de abril foram 854 pacientes adultos atendidos, enquanto que no dia 22 de abril foram 1.593. Já em relação ao atendimento infantil, foram 638 no dia 21 de abril e 658 no dia 22.

Diante deste cenário, a Sesau já adotou diversas medidas para assegurar a assistência adequada à população. Entre elas, o reforço do quadro funcional das unidades, reorganização do fluxo de atendimento, além da tratativa para ampliação no número de leitos hospitalares.

As doenças respiratórias podem ser infecciosas (resfriado comum e pneumonias, por exemplo) e não infecciosas (como rinite alérgica e asma), cuja origem nem sempre é possível distinguir. Os principais sintomas são: tosse, dificuldade respiratória, dor de garganta, coriza e dor de ouvido.

