Em parceria com o Supermercado Pires, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) estará no Pátio Central Shopping, nesta quinta-feira (25), para mais uma edição do Emprega CG. A ação acontece das 8h às 14h, sendo ofertadas mais de 100 oportunidades em diferentes áreas e funções.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam à ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.