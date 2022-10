Possível túnel é encontrado nos arredores de presídio de segurança máxima

Um possível túnel foi encontrado em baixo de uma residência do bairro Jardim Noroeste na manhã desta quinta-feira (13), em Campo Grande. O buraco está localizado na Rua Almeida, a uma distância de 500 metros do Presídio de Segurança Máxima da Capital.

Informações apuradas no local indicam que o morador da residência estava realizando a construção de um banheiro quando encontrou o túnel e acionou a polícia militar.

Coronel Wellington Klimpel destaca que as equipes da perícia irão averiguar o local, mas a princípio o buraco não está na direção do presídio.

“Ainda não sabemos se realmente é um túnel, mas é algo anormal para essa região. É um buraco que está apontado para a lateral, paralelo à rua do presídio, mas se for um túnel ele pode fazer uma curva quando chegar no muro, mas só vamos ter certeza quando escavar e averiguar”, explicou.

Equipes da polícia militar e perícia seguem investigando o local desde a manhã de hoje.

Confira mais informações na live:

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.