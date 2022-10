UFMS abre concurso com salários de até R$ 4 mil para técnico administrativo

A UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul) abriu novo concurso público para o cargo de técnico administrativo. São 84 vagas para cargos em Campo Grande e outros sete municípios do Estado. O salário deve variar de R$ 2.446,56 a R$ 4.180,66 e acréscimo de auxilio alimentação.

As inscrições devem iniciar na próxima terça-feira (18) e irão até o dia 7 de novembro, com valor de R$ 100 de taxa de inscrição. Os interessados também poderão pedir isenção do pagamento da taxa, se for enquadrado em um dos requisitos como possuir CadÚnico ou ser doador de medula óssea por exemplo.

As provas estão previstas para dia 11 de dezembro, em Campo Grande. O resultado final será no dia 20 de janeiro de 2023.

No total são 84 vagas: 25 vagas para Campo Grande para os cargos de assistente em administração, 27 para técnico de Tecnologia de Informação e 16 para técnico de laboratório; também serão disponibilizadas vagas para Corumbá, Três Lagoas, Aquidauana, Coxim, Naviraí, Paranaíba e Chapadão do Sul para os mesmo cargos da Capital.

Para os cargos, o requisito mínimo é ter o Ensino Médio Profissionalizante ou o Ensino Médio Completo com curso técnico, conforme cargo escolhido. Para estas funções, o salário inicial é de R$ 2.446,96 e auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00.

Também estão previstas mais duas vagas para administrador em Campo Grande, com carga de 40 horas semanais, salário inicial de R$ 4.180,66 e auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00. Neste caso, é necessário ter curso superior de Administração reconhecido pelo MEC.

O edital completo pode ser conferido aqui.

