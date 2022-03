Por mais de R$ 10,2 milhões, Parque Ecológico Vale do Vacaria ganhará “Orla” e altenativa de malha viária

Sidrolândia tem projeto para ser implantada a Orla do Vacaria que compreeende, o Parque Ecológico Vale do Vacaria, a obra tem valor estimado de R$ 10.267.080,97 milhões. O projeto prevê a execução de 36.890,87 m² de asfalto, construção de 10.410,00 m² de pista de caminhada e ciclovia dentro do parque. Atualmente a pista de caminhada é de 1,1 km de extensão.

A Orla do Vacaria é a nova alternativa de malha viária de Sidrolândia para Campo Grande sem que o motorista precise trafegar pela cidade. Hoje, a única forma é cortando pela Avenida Dorvalino. No novo projeto será possível vir de Quebra Coco ou Dois Irmãos do Buriti pela MS-162, e chegar à BR-060 direto pela Avenida Mato Grosso.

Os recursos são oriundos de uma parceria com o Governo do Estado no valor de R$ 267 mil e o restante é de contrapartida de emenda parlamentar da bancada federal de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a assessoria da Prefeitura, a obra mostra o prolongamento da Avenida Antero Lemes, a partir do Parque Vacaria (trecho em que a via se chama Luiz Bretan) até a Avenida das Flores, o projeto prevê outras três intervenções: o asfalto na Mato Grosso, que hoje acaba perto do Bairro Porto Seguro, será estendido até a rotatória na Avenida das Flores.

Está programado o asfaltamento do acesso ao Parque das Orquídeas e da antiga “estrada boiadeira”, que começa na Avenida das Flores e vai até a BR-060, perto do novo posto de gasolina instalado às margens da rodovia federal.

O projeto atravessa um área de preservação com lençol freático aflorado. Então, será erguido o aterro da futura avenida com duas pistas, passando pelo prolongamento da Avenida Antero Lemes com travessia de água no trecho onde fica a nascente do Rio Vacaria.

É prevista a construção de um pórtico na rodovia. Na modalidade comunitária será asfaltado o bairro Parque das Orquídeas.

Inaugurado há 10 anos

O Parque Ecológico Vale do Vacaria ocupa uma área de 7,2 hectares no final da Avenida Antero Lemes. Além da pista de caminhada, o parque contempla um lago com 200 metros de comprimento por 60 de largura, playground e banheiros.

A área que deu origem ao parque foi doada à Prefeitura em 2008 pelo empresário Itamar Ferrucio Borges, proprietário do loteamento Parque das Orquídeas. O termo de doação previa obrigatoriedade investimentos do poder público num prazo de três anos.

Dentro do parque funciona a Casa da Cultura. Sua implantação foi custeada com recursos do Ministério do Turismo no valor de R$ 682 mil e contrapartida de recursos próprios com R$ 69,8 mil. O acesso ao Parque foi facilitado com a pavimentação do prolongamento da Avenida Antero Lemes da Silva, até a Casa da Cultura.

Revitalização

A Prefeitura de Sidrolândia vai revitalizar a Avenida Aquidaban. O projeto está pronto e provavelmente no mês de abril será licitada a obra que exigirá investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões. Está programado o recapeamento, ciclo-faixa, nova iluminação com lâmpadas de LED e a reurbanização do canteiro, com novo paisagismo e ilhas de convivência, com pergolados, onde as pessoas vão sentar pra conversar ou por exemplo, tomar tereré.