Inscrições abertas para o 1° Campeonato de Vôlei de Areia

Estão abertas as inscrições para o 1° Campeonato de Vôlei de Areia, que será disputado no Complexo Esportivo Brizola, em Sidrolândia. Os interessados podem se inscrever até o dia 21 de março, na Sejel, localizada na Rua Evaristo Roberto Ferreira s/n, Bairro São Bento, anexo ao Estádio Municipal.

O torneio será em duplas, nas modalidades masculino e feminino. Todos os atletas obrigatoriamente deverão portar documento pessoal durante os jogos e anexar cópia, os menores de idade deverão anexar junto à inscrição a autorização por escrito e assinada pelos pais.

A competição será dividida em quatro etapas. A 1º etapa do campeonato será realizada nos dias 26 e 27 de março, a 2º etapa em junho e a 3º em setembro. A fase final será no mês de novembro.

As regras serão definidas e repassadas aos atletas/técnico no congresso técnico que será realizado dia 19/03/2022 às 08h, no salão de múltiplo uso da Assistência Social, sendo importante a presença de pelo menos um representante da equipe.

Os competidores devem imprimir a ficha de inscrição, preencher e apresentá-la no momento da inscrição, na Sejel.

Ficha de Inscrição

Regulamento

Com informações da Prefeitura.