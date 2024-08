Homem Morre em acidente de quadriciclo em Coxim

Na tarde de quinta-feira (22), um homem perdeu a vida após o quadriciclo que conduzia capotar na rodovia MS-412, em Coxim, município a cerca de 253 quilômetros de Campo Grande. Até o momento, a identidade da vítima é desconhecida, pois nenhum documento pessoal foi encontrado no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Conforme informações iniciais, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro, mas, ao chegar, a equipe constatou que a vítima já estava sem vida. O corpo foi encaminhado para necropsia em Coxim, onde se espera que mais detalhes sobre as causas da morte possam ser esclarecidos.

Armas de fogo e facas foram encontradas próximas ao quadriciclo capotado, conforme relatado pelo site Edição de Notícias. Esses itens levantam questionamentos adicionais sobre as circunstâncias do acidente e o que poderia ter acontecido antes do capotamento.

O caso foi registrado na delegacia local como “morte a esclarecer,” e as investigações continuam para determinar não apenas a identidade da vítima, como o motivo de as armas estarem no local. A polícia trabalha com a hipótese de que o homem pudesse estar envolvido em alguma atividade suspeita, mas ainda é cedo para conclusões definitivas.

