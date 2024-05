Policiais presos pela morte de ex-vereador passam primeira noite na cadeia

Os policiais Valdeci Alexandre dos Santos, de 41 anos, e Bruno César Malheiros dos Santos, de 33 anos, passaram a primeira noite na cadeia após serem presos pela morte do ex-vereador Wander Alves Meleiro, conhecido como Dinho Vital, ocorrida no dia 8 deste mês. A prisão ocorreu após uma operação realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) na manhã de ontem em Anastácio. Ambos os policiais se entregaram após serem notificados das ordens de prisão temporária, válida por 30 dias.

O advogado dos policiais, Lucas Arguelho Rocha, afirmou em entrevista ao site Campo Grande News, que seus clientes estão confiantes de que a verdade prevalecerá. “Através de uma investigação isenta, tanto pelo Ministério Público quanto pela Corregedoria da Polícia Militar”, disse Rocha. Ele informou que está preparando um pedido de habeas corpus para os seus clientes. “A defesa confia plenamente que todas as investigações serão isentas, sem ouvir o clamor popular, mas sim, que buscarão a verdade real, sem qualquer tipo de interferência social, razão pela qual a defesa apresentou e apresentará testemunhas essenciais à elucidação do caso”, acrescentou.

Além dos dois mandados de prisão, o Gaeco cumpriu três ordens de busca e apreensão nas casas dos policiais e do ex-prefeito de Anastácio, Douglas Figueiredo (PSDB). Durante as buscas na residência do ex-prefeito, foram encontradas duas carabinas de calibres 22 e 38, uma pistola 9 milímetros, um carregador e 14 munições, todos sem documentação. Douglas Figueiredo foi levado à delegacia por posse ilegal de armas de fogo, mas deixou a prisão após pagar uma fiança estipulada em R$ 15 mil.

Os endereços alvo das operações foram localizados nas cidades de Anastácio e Aquidauana, conhecidas como “irmãs” devido à sua proximidade geográfica e interdependência econômica. A operação do Gaeco visava esclarecer as circunstâncias da morte de Wander Alves Meleiro, que chocou a comunidade local e gerou uma série de investigações e operações policiais.

