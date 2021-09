Polícia identifica destino de aviões roubados e líder do crime

Equipes policiais encontraram, no fim da tarde desta segunda-feira (6), a base que serviu de apoio para o roubo das três aeronaves do Aeroclubede de Aquidauana. Além do local, o “cabeça” da organização criminosa já foi identificado e as autoridades descobriram que os aviões foram para fora do Brasil.

As ações para localizar o a base do crime contaram com a Dracco (Departamento de Repressão Corrupção e ao Crime Organizado), Delegacia Regional e a 1ª primeira Delegacia d Polícia Civil de Aquidauana.

Sobre o responsável por ter arquitetado o crime, a polícia divulgou que se trata de uma pessoa foragida do sistema prisional do Estado, com passagens por crimes semelhantes e que representa perigo.

Conforme ainda a Polícia Civil, o suspeito participou do crime e é responsável pelo imóvel que serviu de base operacional para o crime. Fazem parte da quadrilha brasileiros e bolivianos.

A polícia já identificou que as aeronaves foram tiradas do país e qual é o país de destino. As investigações seguem para identificar a qualificação dos demais criminosos do bando.

Segundo a polícia, a Direção do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado já iniciou as providências para lidar com questões diplomáticas do país destino dos aviões, o que vai permitir a possibilidade de prisão dos envolvidos e recuperação das aeronaves.

As informações da polícia foram divulgadas 12 horas após o crime, que foi registrado na madrugada desta segunda-feira. As autoridades garantiram que, apesar do pouco tempo, há vasto material para comprovar a materialidade da autoria do crime.

O roubo

Ladrões invadiram aeroporto na cidade de Aquidauana na madrugada desta segunda-feira (6) e roubaram três aeronaves, entre elas, a do cantor e violeiro Almir Sater. Cerca de 10 homens armados renderam o vigia do local e os filhos.

Segundo informações do site MS em Foco, além da aeronave do cantor, foram levados aviões que pertencem ao irmão do prefeito do município. (Com Itamar Buzzatta)

