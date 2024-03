Polícia Federal apreende 150kg de cocaína em Três Lagoas

A Polícia Federal apreendeu, na madrugada de sábado (23), 150 kg de cocaína em Três Lagoas, município localizado no leste de Mato Grosso do Sul, distante, 326 km de Campo Grande.

Após o recebimento de denúncia anônima, relatando que um caminhão de pequeno porte estaria se deslocando de Campo Grande para Três Lagoas, transportando entorpecentes, policiais federais realizaram diligências para localizar o veículo. O caminhão foi interceptado em uma estrada vicinal no distrito de Arapuá.

O motorista não soube dar detalhes sobre o motivo da viagem e aparentava estar com sua capacidade psicomotora alterada. Na abordagem os policiais encontraram um prato com pó semelhante a cocaína, um canudo feito de cédula de real e um cartão bancário. Questionado, o motorista confessou que estava utilizando o entorpecente enquanto dirigia.

Durante as buscas no veículo, os policiais localizaram um compartimento estranho a estrutura original do veículo, algo como um carrinho de rolimã inserido sob a base da carroceria. Neste compartimento, havia 150kg de cocaína, distribuída em diversos tabletes.

O entorpecente, o veículo e um celular foram apreendidos e o homem atuado em flagrante por tráfico de drogas.

Com informações da Polícia Federal.

