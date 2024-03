Motociclista morre após colidir com poste de iluminação na MS-156

No início da noite de domingo (24), um motociclista de 29 anos, morreu em um acidente, ao colidir a motocicleta que conduzia contra um poste de iluminação. De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu na rodovia estadual MS-156, entre os municípios de Dourados e Itaporã, localizados a 251 quilômetros de Campo Grande.

O condutor seguia no sentido Itaporã, próximo a uma fábrica de alimentos, quando, nas proximidades de uma rotatória, perdeu o controle da direção da motocicleta. Ainda conforme o registro policial, com o impacto da colisão, parte do refletor do poste foi ao chão. O Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

A vítima foi encaminhada ao Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima participou de um campeonato de futebol na Reserva Indígena de Dourados e no momento do acidente, estava voltando para casa.

