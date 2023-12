Capital registra mais de 60 acidentes no final de semana

Pelo menos três pessoas perderam a vida, desde a última sexta-feira

Com vítimas fatais, o final de semana em Campo Grande foi marcado por um número alto de acidentes de trânsito, resultando na morte de três pessoas. De sexta-feira (2) a domingo (4), foram mais de 60 acidentes na cidade. De acordo com os dados do BPTran (Batalhão de Polícia de Trânsito), na sexta-feira, foram registrados 24 acidentes, sendo 12 com vítimas e um com vítima fatal.

Já no sábado (3), foram 23 ocorrências de acidentes sendo, também, 12 com vítimas e um óbito. No domingo, ao todo, foram 13 acidentes, sendo nove com vítimas e um com vítima fatal, totalizando 62 durante todo o final de semana. Dentre as vítimas fatais está uma motociclista, que foi identificada como Gilmara da Silva, 47. A moto que ela pilotava foi atingida por um carro Onix, no cruzamento da avenida Ceará com a rua da Paz, em Campo Grande.

Ela teria sido arremessada a, aproximadamente, dez metros e a motorista do outro veículo tentou fugir, sem prestar socorro, mas foi parada em seguida, por populares. O Corpo de Bombeiros foi até o local, mas a motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, antes do socorro chegar.

Outro acidente com vítima fatal, ocorreu na BR 060, onde um ciclista de 45 anos perdeu a vida após ser atropelado por um veículo, na noite de sábado. O autor do atropelamento fugiu do local, sem prestar socorro e o corpo do homem foi encontrado por pessoas que passaram pelo local. O veículo, um Renault Sandero, foi abandonado, no local.

Na manhã de ontem (5), também ocorreu um acidente grave, na BR-262, saída para Sidrolândia. Um homem, que dirigia um Corsa, acabou batendo contra um caminhão carregado com peças automotivas. Eles foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foram acionados para o local.

Por Camila Farias– Jornal O Estado do MS.

