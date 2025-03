Plantão de vacinação para toda a população acontece neste sábado em Campo Grande

Unidade atenderá no período da manhã e tarde sem pausa no horário de almoço

Neste sábado (22), acontece mais um plantão de vacinação para atualizar a caderneta de vacinação de toda a população em Campo Grande.

O atendimento acontece na USF Tiradentes e aplicará todas as doses do calendário de rotina preconizado pelo Plano Nacional de Imunização (PNI), com exceção daquelas que possuem um calendário específico de aplicação.

O plantão terá início às 7h30, e seguirá durante todo o dia até 16h45, sem interrupção para o horário de almoço. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), a disponibilização das doses nesse período tem como objetivo a ampliação da oferta de doses, uma vez que parte da população não consegue ir à uma unidade de saúde no horário normal de funcionamento por coincidir com o turno de trabalho.

Para confirmar se há a necessidade de alguma dose, é necessário apenas apresentar a caderneta de vacinação e o cartão SUS, que a equipe verificará a necessidade da vacinação.

