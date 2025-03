Governo Estadual entrega R$8,4 milhões em obras para acompanhar avanço econômico de Ribas do Rio Pardo

Ponte sobre o Córrego Viga, reforma de escola e expansão do saneamento fazem parte do pacote anunciado durante aniversário do município

Ribas do Rio Pardo comemorou seus 81 anos nesta semana com um reforço importante para sustentar seu ritmo acelerado de crescimento. O governador Eduardo Riedel esteve no município nesta sexta-feira (21) para anunciar R$ 8,4 milhões em investimentos que abrangem infraestrutura, educação e saneamento — áreas essenciais para acompanhar a transformação econômica da cidade, agora consolidada como polo da indústria de celulose.

Entre as entregas, uma das mais aguardadas é a nova ponte de concreto sobre o Córrego Viga, na MS-340. A obra, orçada em R$ 2,08 milhões, conecta Ribas a Nova Andradina e promete agilizar o escoamento da produção local, além de facilitar o deslocamento de moradores e produtores rurais. Com 30 metros de extensão e 6 metros de largura, a estrutura deve melhorar a logística da região. “Alegria estar nesta semana de celebração dos 81 anos de Ribas. A cidade recebeu o maior empreendimento privado do Brasil. Com este crescimento, o município precisa do apoio, esforço e suporte do Estado. Com este conjunto de ações beneficiamos diretamente a população”, destacou Riedel.

A educação também entrou na lista de prioridades. A Escola Estadual Eduardo Batista Amorim passou por reforma e ampliação, com a construção de um novo bloco com cinco salas de aula e banheiros. O investimento de R$ 3,3 milhões, segundo o governo, atende os 565 alunos da unidade, que oferece turmas do 4º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. Para o governo, ações como essa são essenciais para garantir que o desenvolvimento econômico chegue também à sala de aula.

No setor de saneamento, foram destinados R$ 2,9 milhões para obras que incluem a perfuração de um poço tubular profundo e a instalação de mais de 4 mil metros de rede coletora de esgoto, beneficiando mais de 300 residências. A intenção é não só ampliar o acesso a serviços básicos, mas também contribuir para um crescimento mais sustentável.

Ainda durante a cerimônia, foi anunciado o lançamento do edital para construção de 100 casas no Jardim das Acácias, em parceria com a prefeitura. O prefeito de Ribas, Roberson Luiz Moureira, reforçou a importância desse apoio: “Importante dispor destas parcerias ao município. Temos que reconhecer o que já foi feito pelo Estado na cidade. O sentimento é de gratidão. A população merece uma cidade desta grandeza”.

Ainda na visita, Riedel destacou a necessidade de acompanhar o ritmo da cidade. “Melhor lidar com a dor do crescimento do que com a estagnação, pois assim traz novas oportunidades às pessoas. O Estado tem que crescer sem deixar ninguém para trás”.

