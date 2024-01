Piloto preso em Tocantins com cocaína driblou radar da FAB em Corumbá

Com três radares em funcionamentos da FAB (Força Aérea Brasileira), em Mato Grosso do Sul, um piloto de 54 anos foi preso no último fim de semana, após realizar um pouso forçado em uma área rural, no município de Rio Sono, no interior do Tocantins.

De acordo com a Polícia Militar, foram localizados 420,9 quilos de cocaína, acondicionados no interior de dez pacotes. Questionado pela equipe policial, o piloto confessou ter pego a droga em Mato Grosso do Sul, na cidade de Corumbá e disse que a deixaria em uma propriedade rural em uma cidade do Tocantins.

Com a intenção de facilitar a identificação de aeronaves usadas para o tráfico de drogas entre a fronteira da Bolívia e do Paraguai, radares não estão sendo suficientes para inibir ação dos traficantes. Cada radar tem um raio de atuação de 360 quilômetros.

Os radares aumentam a capacidade de vigilância aérea na ZIDA (Zona de Identificação de Defesa Aérea), por meio da detecção de aeronaves cooperativas e não-cooperativas, podendo alcançar um raio de 450 quilômetros, a 30 mil pés, o que corresponde a quase duas vezes a área do Estado do Mato Grosso do Sul.

O secretário de Justiça e Segurança Púbica, Antonio Carlos Videira, explica que foram instalados radares em Porto Murtinho, Ponta Porã e Corumbá.

Esses radares fiscalizam aeronaves de tráfego aéreo de baixa altitude, que são empregadas principalmente para o transporte de cocaína e armas longas, como o fuzil. As aeronaves que são apreendidas e interceptadas fizeram com o que o crime organizado migrasse o transporte destes produtos para vias terrestres e fluviais.

Apreensões

Seguno dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), durante esses primeiros oito dias de 2024, já foram apreendidos mais de 50 quilos de cocaína em Mato Grosso do Sul e 23 ocorrências foram registradas. No ano passado, foram mais de 18 toneladas de cocaína apreendidas e 1.952 ocorrências.

Por Thays Schneider.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram