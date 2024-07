PF prende dois homens que furtaram notebooks do TRE

Um dos ladrões era funcionário terceirizado da empresa contratada pelo TRE e chefe da unidade em que o furto foi efetuado

A PF (Policia Federal) prendeu na tarde dessa quinta-feira (25), dois homens que furtaram e revenderam 65 notebooks do TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Os equipamentos estavam em uma das unidades que serve como depósito na Capital.

Um dos ladrões era funcionário terceirizado da empresa contratada pelo TRE e chefe da unidade em que o furto foi efetuado, enquanto o segundo envolvido era receptador. As máquinas eram revendidas em sites de vendas on-line.

O caso foi registrado na Polícia Federal. A dupla passou por audiência de custódia e continuarão detidos.

