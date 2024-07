Adolescente é flagrado em ônibus de viagem com cocaína nas axilas e virilhas

Policiais do Choque apreenderam, nessa quinta-feira (25), na rodoviária de Campo Grande, um adolescente de 17 anos transportando um quilo de cocaína nas axilas e nas virilhas.

De acordo com informações, os militares realizavam fiscalização no terminal rodoviário, acompanhados de cães farejadores. Ao entrarem em um ônibus, os animais descobriram a droga grudada ao corpo do adolescente.

Quando questionado, o jovem contou que tinha como destino a cidade de Rio Verde (GO) e que essa não era a primeira vez que vinha a Campo Grande para transportar drogas ao estado vizinho.

Disse, ainda, que fez contato com um desconhecido por rede social e que essa pessoa entregou o entorpecente a ele nas redondezas da rodoviária.

Afirmou, também, que planejava revender o entorpecente na cidade dele, onde buscaria o lucro de R$ 45 mil pelo tráfico. Ele foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

