Fim de semana tem show de Whindersson Nunes e festas julinas

Afrogueto na Orla e Carreteiro na Associação Okinawa também estão na programação

Não faltam opções para curtir o fim de semana. Hoje, o show com o comediante Whindersson Nunes é um convite para dar boas risadas. Tem também as festas julinas da OAB e do bairro Carandá Bosque.

Amanhã tem Afrogueto na Orla com diversas manifestações culturais, a Associação Okinawa realiza grande almoço com arroz carreteiro, e tem também a estreia do projeto “Festival de Sarau Cidadania e Cultura no Parque”, com 16 atrações no Parque das Nações Indígenas. Veja a programação.

Sábado

Whindersson Nunes – O comediante realiza hoje a apresentação do show “Isso não é um culto”, no Ginásio Dom Bosco. No show, o youtuber quer provocar uma reflexão sobre as mudanças que vêm acontecendo no mundo, além de trazer histórias divertidas e abordar o universo religioso com sua visão única. Começa às 21h, no Teatro Dom Bosco, localizado na Av. Mato Grosso, 225, Centro.

Feira Arte Comissão e Parceiros – A feira, que é realizada sempre no primeiro sábado do mês, surgiu com um grupo de artesãs da igreja Holiness de Campo Grande, que se reuniam semanalmente para fazer artesanato. Além do artesanato, a feira é também um ponto de encontro para quem gosta de culinária oriental. A entrada é gratuita. O evento será realizado entre 15h e 20h, na Rua São Geraldo, esquina com a Tonico de Carvalho, Vila Sargento Amaral.

Festa Julina Solidária – A OAB/MS se une ao projeto social “Adoce a Vida de Um Pet” para realizar uma festa julina. A renda do evento será revertida para cuidar de animais abandonados e vítimas de maus-tratos. A festa começa às 17h e vai até as 22h. Na OAB/MS, entrada pela Antônio Maria Coelho em frente do Parque das Nações Indígenas.

Arraiá Carandá – A Associação de Moradores do Carandá Bosque fará festa do bairro. Cada morador precisa levar um prato típico para a mesa compartilhada. Entrada gratuita. Início às 18h, na Praça da Árvore, que fica na Rua Delegado Aloysio Franco de Oliveira, bairro Carandá Bosque.

Espetáculo de Inverno no Bosque – O Estúdio Pantanal em Dança leva ao Shopping Bosque dos Ipês, um espetáculo de inverno, que irá contar trechos da história do Peter Pan e do ballet Giselle. Entrada gratuita, começa à 16h, no Shopping Bosque dos Ipês, que fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796 , Parque dos Novos Estados.

Domingo

Festival de Sarau Cidadania e Cultura no Parque – Esta será a primeira edição do evento que terá 25 edições, com 16 atrações por domingo. A entrada é gratuita. Começa às: 16h no Parque das Nações Indígenas.

Afrogueto na Orla – São diversas atrações, como shows, DJs sets, performances, batalhas de MC’s, batalha de breaking, popping, all style e vogue ball. A entrada é gratuita, no entanto o evento é beneficente com arrecadação de leite, bolacha e absorvente. Doe à vontade. É das 15h às 22h, no Palco da Orla Morena, Avenida Noroeste.

Tradicional Churrasco Dançante – A festa terá almoço com show do grupo Eco do Pantanal. Convite individual R$ 50,00. Começa às 11h30, na Rua Miguel Sutil, 445, Vilas Boas. Espetáculo Amor da Minha Vida Bruno Moser apresenta espetáculo da obra concebida por Nelson Peixoto. Ingresso: R$ 20,00. Início às 19h, no Espaço SAE, que fica na Rua Laguna, 83, Cabreúva.

Arroz carreteiro – O almoço na Associação Okinawa de hoje será arroz carreteiro, que poder ser comprado para consumir no local ou retirado. R$ 25,00 por pessoa. Das 11h30 às 13h30, na Associação Okinawa, que fica na Rua dos Barbosas, 110, bairro Amambaí.

1º Encontro Cacheia Campo Grande – Evento convida cacheados e cacheadas para exaltar os cachos. O evento também terá dicas sobre produtos e experiências sobre os desafios de enfrentar a transição capilar, além de sorteio de brindes e dança do ventre. A entrada é gratuita. Começa às 14h e vai até as 18h, na Praça Ary Coelho.

Sesc no Bosque – Ju Souc fará apresentação no Bosque dos Ipês. Ela se destaca como uma das principais vozes femininas da nova geração de músicos de Mato Grosso do Sul. Mesclando pop e soul music, suas letras falam do amor em diversas formas. Entrada gratuita. Hora: 12h. Local: Praça de Alimentação do Shopping Bosque dos Ipês.

Missa no Bosque – A ação religiosa e social, em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, começa no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês.

