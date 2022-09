Pesquisa aponta Bolsonaro como favorito em quatro regiões

A Pesquisa da Equilíbrio Brasil, foi a 1286 municípios em todo o país e trouxe nesta quinta-feira (29), nesta reta final para as eleições o Bolsonaro como favorito em grande parte do território nacional.

No Centro Oeste o presidente que tenta sua reeleição aparece com 46% dos votos válidos e o Lula aparece com 28% dos votos válidos. A escolaridade da maioria que defende a candidatura do atual presidente é até médio completo, com a renda até 2 mil reais.

Na região Sul Bolsonaro aparece 52% dos votos e Lula com 33%, Sudoeste 46% e 33% Lula no Nordeste, na região Norte Jair aparece com 49% dos votos e o Lula 31%. A situação inverte e Lula saí na frente com 46% e Bolsonaro 32%.

No geral Bolsonaro aparece na frente em quatro regiões do país perdendo apenas no Nordeste, região conhecida tradicionalmente como reduto petista.

