Pecuaristas protestam em frente a frigorífico reivindicando dívida que ultrapassa R$ 10 milhões

Desde a última sexta-feira (18), um grupo de 70 pecuaristas acampam em frente ao frigorífico Golden Imex, no município Paranaíba, interior de Mato Grosso do Sul. Os produtores rurais reivindicam que a empresa pague a dívida pela compra de animais para o abate, valor que segundo eles ultrapassa R$ 10 milhões.

No último sábado (19), os pecuaristas entraram com uma ação judicial coletiva contra a empresa. De acordo com o advogado do grupo, Fredson Freitas, o valor milionário é decorrente de dívidas vencidas e outras que venceram ao longo desta semana.

A ação determina que o frigorífico fica impedido de retirar qualquer item da propriedade, o que inclui todas as carnes bovinas em estoque.

O frigorífico Golden Imex fechou oficialmente na última sexta-feira, deixando 350 funcionários desempregados, a justificativa da empresa, que pertence a um grupo iraniano, teria sido problemas mercadológicos que ocasionaram o encerramento das atividades.

Reunião

Para tentar resolver o impasse, o prefeito de Paranaíba, Maycol Queiroz (PDT) e o presidente do Sindicato Rural do município, Fábio Macedo, convocaram os pecuaristas para uma reunião com um advogado da empresa Golden Imex nesta quinta-feira (24).

“Virá um advogado representante do Golden para ter uma palavra com você credor. A gente fica na esperança de dias melhores e que eles possam saldar as contas. Os empresários disseram que não virão pois se sentiram ameaçados e estão com medo de fazer o corpo-a-corpo”, destacou o prefeito.

Fábio Macedo ressalta que o objetivo da reunião é solucionar o problema entre o Golden Imex e os pecuaristas. “A melhor coisa seria pagar em dia, mas como não aconteceu vamos buscar uma solução dentro do que é possível”, enfatizou.

No início deste mês o Governo do Estado concedeu incentivos fiscais para o Frigorífico Golden Imex, a empresa havia sido reativada no ano passado, e segundo o governo os incentivos seriam destinados a geração de empregos.

Com informações do site News Informa.