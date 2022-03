Mais de mil vagas de emprego estão abertas para diferentes áreas na Capital

Para quem está em busca de emprego a Funsat (Fundação Social do Trabalho) está ofertando 1003 vagas de emprego nesta quinta-feira (24), em Campo Grande. As oportunidades são para diferentes áreas de atuação e exigem diversos níveis de escolaridade, podendo ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

Entre as oportunidades disponibilizadas estão a de ajudante de eletricista, auxiliar de almoxarifado, consultor de vendas, esteticista, montador, motorista entregador, químico ambiental etc. Também há vagas destinadas a PCDs (Pessoa com Deficiência).

Para viabilizar a contratação, a Funsat recomenda que pessoas que estão em busca de emprego acessem o aplicativo Sine Fácil. A plataforma permite a pesquisa, cadastro de currículo e candidatar-se às diversas vagas de emprego disponibilizadas pelo sistema.

Serviço:

As vagas ofertadas estão disponíveis no link: http://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/. Para se candidatar às vagas basta realizar o cadastro no site: https://form.jotform.com.

Com informações da Funsat.