Parceria com nova patrocinadora empolga o time do Costa Rica

Cobra do Norte representa MS nas principais competições da temporada

Em um movimento que promete impulsionar o cenário esportivo e fortalecer ainda mais os laços entre o agronegócio e o esporte, a Atvos, uma das principais empresas de biocombustíveis do país, tornou-se a patrocinadora oficial do Crec (Costa Rica Esporte Clube) para a temporada de 2024. O Crec, atual campeão sul-mato-grossense, vislumbra uma trajetória de sucesso, respaldada pela parceria com a Atvos. O anúncio oficial foi feito ontem, em um hotel de Campo Grande.

O acordo entre a Atvos e o Crec é válido para todos os campeonatos que o clube disputar ao longo do ano, incluindo o campeonato estadual, a Copa do Brasil e a Copa Verde. A parceria não se limita apenas ao apoio financeiro, pois a patrocinadora promoveu alterações significativas na identidade visual do time.

O escudo da Cobra do Norte foi atualizado, incorporando um ícone representando a cana de açúcar, símbolo que se une ao algodão e à soja, outras culturas essenciais do agronegócio sul-mato-grossense. Além disso, a camisa do time passa a exibir o novo design, destacando a logomarca da Atvos no espaço frontal.

O presidente do Crec, André Baird, enfatizou a importância dessa parceria para o clube. “É muito importante para nós a nível nacional. Queremos avançar de fase na Copa do Brasil e na Copa Verde. Temos muitas responsabilidades, mas acredito na qualidade técnica dos atletas, trabalho da comissão e no empenho diário que colocaremos em prática. Precisamos alcançar nossos grandes objetivos”, afirmou Baird.

Meta é ir longe em todas as disputas

Sobre as metas esportivas para a temporada, o presidente do time destacou: “Nosso objetivo é ser campeão estadual, respeitando todos os adversários. Apesar de ser uma competição maior, como o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Copa Verde, temos o pensamento de chegar longe em todas. O estadual é crucial para montarmos contratos mais longos com jogadores e consolidarmos um elenco adequado. Precisamos entrar com espírito vencedor em todas as competições.”

Quanto ao elenco, André Baird ressaltou que ele ainda será reforçado, mas o Costa Rica busca manter a consistência para proporcionar a tão almejada “liga” e garantir o entrosamento necessário para o sucesso nas competições.

Pela primeira vez, uma empresa de bioenergia oficializa seu apoio a uma equipe de futebol. No momento, a Atvos desempenha um papel fundamental na neutralização de todas as emissões de carbono relacionadas aos Rallies Mitsubishi.

Dentro de campo, a estreia oficial da equipe deve acontecer neste domingo (21), nas Moreninhas, diante do Náutico, pelo Sul-Mato-Grossense.

Por Carlos Eduardo Ribeiro

