Portuguesa brinda apresentação oficial do elenco em clima de otimismo e determinação

Na noite dessa quinta-feira (18/01) a Associação Atlética Portuguesa apresentou aos seus torcedores, apoiadores e imprensa local o elenco que irá vestir a camisa lusitana durante a Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol 2024. O evento, já eternizado na história do clube, foi realizado no Santtino Gastrobar, em Campo Grande.

A ocasião memorável contou também com a presença de autoridades e familiares dos jogadores, que testemunharam a promessa de uma Portuguesa dedicada, ambiciosa e com muita garra para ir mais longe.

Os vinte e três nomes que compõem o plantel foram recepcionados com palmas calorosas. O volante Adriano Ardaia, o Dri, falou em nome dos jogadores. “Vocês podem ter certeza que nesse ano haverá um time aguerrido, um time vibrante e que vai buscar em todo momento e em toda partida”, ressalta.

“Isso é uma luta, e lutada por muitas mãos. Começamos como um time que tinha poucas vitórias na história, nunca tinha passado para a segunda fase e nunca tinha estado na primeira divisão. Todos os esses recordes foram sumariamente batidos”, relembra o treinador Glauber Caldas.

Para a temporada, Caldas se mostra otimista. “Os resultados vão ser mantidos, mesmo em um campeonato mais difícil, com concorrência maior. Eu confio demais no clube que estamos montando. Nosso primeiro passo é domingo em Coxim. É o primeiro de muitos jogos que pode coroar a Portuguesa e colocar ela entre os clubes importantes do Estado”.

E para coroar a noite, o presidente Gilmar Ribeiro, o Mazinho, compartilhou algumas palavras. “O professor compartilha do mesmo propósito que todos nós: ver a mudança do futebol de Mato Grosso do Sul. Todos os anos o cenário é o mesmo e não vemos clubes avançando. Nosso propósito é seguir mais à frente”, diz.

A Portuguesa estreia neste domingo (21/01), às 15 horas, no Estádio André Borges em Coxim. A partida será transmitida pela LUSA TV – MS no YouTube.

Para a temporada 2024 do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol – Série A a Portuguesa conta com o apoio de Sicredi, Amiréia Pajoara, Anoreg-MS, Mob Seguros, Capital Saúde, VM Sports e UEFAMS.

Relação de jogadores apresentados:

Renato Antoniassi – Zuba – Goleiro

Marcos Daniel Silva Portilho – Marcão – Goleiro

João Vitor Souto da Ssilva – Goleiro

Vinicius Machado da Silva – Machado – Zagueiro

João Marcos Campestrini – Campestrini – Zagueiro

Vitor Hugo Franco Gonçalves – Vitão – Zagueiro

Felipe Codognatto Correa – Codô – Zagueiro

Pablo Eduardo Vegas de Souza – Zagueiro

Michael Quintanilha da Silva – Lateral Direit

Rhuan Wallace Stoceberl Barboza – Lateral Esquerda

Roger Lopes Diniz – Lateral Direito

Antônio Wellington Batista da Silva – Sabão – Meia

Alisson da Cruz Costa – Meia

Luiz Eduardo da Silva dos Santos – Dudu – Meia

Mateus Ferreira de Oliveira – Mateusinho – Meia

Igor Peixoto Nery – Segovinha – Meia

Gabriel Vieira de oliveira – Vieira – Volante

Raylan Dourado da Silva – Volante

Adriano Ferreira Ardaia – Volante

David de Souza – Atacante

Caique da Silva Santos – Atacante

Everton Lima Gonçalves – Tiziu – Atacante

Eduardo Macedo da Silva – Atacante

Comissão técnica:

Glauber Caldas – Técnico

Rafael Martinez Andrade – Preparador físico

Wallisson Aparecido de Paula – Preparador de goleiro

Adão Batista – Massagista

André Luis – Roupeiro

Lincoln Fonseca – Executivo de futebol

Departamento médico:

Dr. Orlando Turpo – Médico ortopedista

Andreia Leite – Enfermeira

Juliana Lopes – Fisioterapeuta

Com informações da ASCOM Portuguesa MS.

