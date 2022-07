Pão de Açúcar inaugura loja em Campo Grande após conversão

O Pão de Açúcar, rede do GPA, um dos maiores grupos de varejo alimentar da América do Sul, inaugura nesta sexta-feira (15) sua segunda unidade em Campo Grande, no local onde antes funcionava uma unidade de hipermercado.

O ponto foi convertido na nova bandeira após uma reforma total para trazer o mais moderno modelo de operação da rede de supermercado (G7), que redesenha completamente a experiência de consumo e revitaliza o fluxo de clientes, e vem para fortalecer a presença da marca no dia a dia da cidade e da vida dos campo-grandenses.

Localizado na Rua Maracaju e com mais de 2.000 m² de área de vendas, o novo Pão de Açúcar conta com o setor de alcoólicos e espaço pet e utensílios ampliados para melhor aproveitamento do espaço. A nova unidade conta com 120 colaboradores entre diretos e terceirizados, e os funcionários da antiga operação foram realocados e continuam na loja.

O Pão de Açúcar é uma rede de supermercados brasileira focada no segmento premium de varejo alimentar, oferecendo uma experiência de compra mais prazerosa, fácil e prática para os clientes, além de contar com sortimento e atendimento diferenciados e exclusivos. No ano passado, o Pão de Açúcar e o Pão de Açúcar Mais venceram o Prêmio iBest 2021, que reconhece as melhores iniciativas do universo digital brasileiro, respectivamente nas categorias Supermercados, eleito pelo júri da academia, e Programas de fidelidade, pelo voto popular. A edição deste ano teve um recorde de 18 milhões de votos certificados.

Com quase 63 anos de história, o Pão de Açúcar é pioneiro em inciativas sustentáveis dentro do segmento supermercadista brasileiro e no lançamento de um programa de fidelidade, o Pão de Açúcar Mais, hoje com mais de 8 milhões de cadastrados. Ainda, foi pioneiro no Brasil na venda de orgânicos no grande varejo, trazendo os primeiros itens para as gôndolas há mais de 20 anos e sendo reconhecido até hoje pelos alimentos frescos e com foco nos itens naturais, orgânicos e saudáveis.

“Acreditamos que a parceria com Campo Grande continuará gerando ótimos frutos. Fomos bem acolhidos em Mato Grosso do Sul e, em especial, na capital, onde estamos há 8 anos e temos orgulho de fazer parte de um lugar tão importante para a região. Queremos encantar cada vez mais os campo-grandenses com os diferenciais do Pão de Açúcar, por isso preparamos esta loja com muito carinho, contando com espaços ampliados, sortimento diferenciado e atendimento especializado que nossos clientes já conhecem”, afirma Christiane Cruz Citrângulo, Diretora de Operações do Pão de Açúcar. Atualmente, a rede tem 17 unidades na região Centro-Oeste, nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Referência na categoria de bebidas alcoólicas, o Pão de Açúcar possui rótulos selecionados a partir da curadoria de especialistas, trazendo destilados, cervejas especiais e uma grande variedade de rótulos e marcas de vinhos do mundo inteiro, que conta com curadoria do sommelier e consultor de vinhos do Pão de Açúcar, Carlos Cabral. Outro ponto forte da nova loja é a padaria com produtos exclusivos, como os pães rústicos, opções produzidas sob o processo de fermentação natural diretamente pelas lojas, além das demais opções fresquinhas e saborosas de pães, salgados e doces. Como também, o Espaço Sushi, que oferece opções feitas na própria unidade, além de descontos de 20% de sexta a domingo; e o Espaço Café, que foi repensado para harmonizar com a experiência de compras do cliente, incorporando pratos rápidos, como tapioca, sopas e omeletes para consumir no próprio local, além dos salgados, doces e cafés do menu.

A rede tem o compromisso de ser cada vez mais multicanal, dando ao cliente a escolha de comprar onde e como preferir, seja nas lojas, no site (www.paodeacucar.com) ou no aplicativo Pão de Açúcar Mais, que oferece descontos exclusivos e personalizados, que podem ser ativados no momento da compra. O aplicativo conta ainda com a plataforma de recompensas Meus Prêmios, com a coalização Stix, que permite trocas dos pontos stix por produtos exclusivos por meio da funcionalidade do aplicativo. Para se cadastrar no Pão de Açúcar Mais, basta realizar o download do app nas lojas Google Play ou Apple Store de maneira prática e rápida. Depois de logar no aplicativo, o cliente pode ativar as ofertas que tiver interesse e os descontos são aplicados automaticamente após a identificação pelo CPF nos caixas de atendimento em lojas físicas e também no e-commerce.

“Queremos atender os nossos clientes como, quando e onde eles quiserem. Dessa forma, a loja também estará integrada ao e-commerce, pelo qual os consumidores podem fazer a compra e ter a comodidade de receber em casa com a mesma qualidade da loja ou retirar na unidade. E, no atendimento físico, queremos receber os clientes como quem é de casa, por isso focamos na oferta de serviços de qualidade e ambiente aconchegante”, complementa Christiane.

O Pão de Açúcar ainda tem um cartão de crédito próprio, o Pão de Açúcar Mais Itaucard, que oferece opções diferenciadas de pagamento e parcelamento, descontos exclusivos e permite ao cliente acumular pontos no programa de incentivo e trocar por milhas das principais companhias aéreas. Na loja, ainda serão aceitos pagamentos via Pix, cartões de crédito e débito das principais bandeiras, dinheiro e vale-alimentação.

Conceito G7

A segunda loja de Campo Grande contempla o conceito G7 (Geração 7), que é baseado em quatro pilares que redesenham completamente a experiência de consumo: Experimental, Exclusivo, Social e Fluído. A aplicação do novo conceito traz um layout que revitaliza o fluxo, reforça a integração de transformação digital ao processo de compra, valoriza espaços verdes e as seções de produtos sustentáveis, além de ampliar o sortimento de produtos premium e trazer a criação de espaços de convivência com produtos prontos para o consumo.

Dentro do pilar Experimental, estarão abarcadas todas as iniciativas executadas sob o conceito “Test and Learn”, dando continuidade aos lançamentos de novos produtos, serviços e conceitos inovadores para avaliação de viabilidade comercial e operacional. Com o vértice Exclusivo, o Pão de Açúcar reforça o seu pioneirismo no app e programa de fidelidade da rede, e em produtos que são vendidos somente nas lojas da rede e continua trazendo tendências mundiais de consumo, seja por meio de grandes marcas nacionais e internacionais, ou foodtechs que desenvolvam produtos diferenciados e inovadores. O pilar também reforça os produtos de Marcas Exclusivas, como Taeq, Qualitá, Casino, Club des Sommeliers, Fábrica 1959 e todas as novidades de Cheftime, trazendo cada vez mais novidades e agregando qualidade a preço compet0itivo.

Já o conceito Social está diretamente ligado a novas experiências de convivência para o momento de compras, como o Espaço Café, que conta com um cardápio repleto de soluções prontas para o consumo imediato ou para viagem, espaço disponível para consumo no local e muito mais. Por fim, o pilar Fluído agrupa todas as tecnologias que permitem otimizar a experiência de compras, a exemplo do modelo de Self Checkout (ou “autoatendimento”), em que o próprio cliente pode realizar a finalização de suas compras de maneira rápida e prática e a multicanalidade protagonista na rede, oferecendo as melhores soluções de compra e entrega, onde o cliente preferir: na loja, no site, no app e até via whatsapp da rede.

Confira as principais novidades da nova loja Pão de Açúcar Maracaju:

Ominicanalidade e Multisserviços: As novidades estão todas integradas com a proposta de omnicanalidade de multisserviços do Pão de Açúcar, como os serviços de e-commerce da bandeira, com as opções Clique & Retire, em que o cliente compra pela internet e retira suas compras diretamente na loja; e Express, com entregas das compras online feitas em até quatro horas.

Aplicativo Pão de Açúcar Mais: O aplicativo da rede, Pão de Açúcar Mais, é gratuito e fácil de baixar também tem a sua utilização reforçada como um hub de serviços, com atalhos para as compras no e-commerce, funcionalidades exclusivas, além de contemplar todas as ativações e ofertas exclusivas para os clientes.

Espaço pet e utensílios ampliados: Também para aproveitar melhor o novo espaço, a loja terá mais opções de produtos para pet e utensílios, como panelas e itens de bazar.

FLV e Produtos Sustentáveis: O novo layout agrupa os produtos da seção de FLV (Frutas, Legumes e Verduras) em gôndolas mais baixas para ampliar o campo de visão do cliente.

Self-checkout: Os clientes terão a opção de pagar suas compras nos terminais de autoatendimento, de forma fácil e rápida.

“Pra Já” ou “Pra Levar”: frutas cortadas, sucos naturais e lanches feitos na própria loja para uma refeição rápida e pronta para consumir, tanto na loja quanto em casa.

A inauguração do Pão de Açúcar Maracaju acontecerá amanhã (15) a partir das 8h.

A loja fica localizada na Rua Maracaju, 1427 – Centro.

O horário de funcionamento da unidade a partir de sábado (16) será das 7h às 21h, de segunda a sexta, e das 7h às 20h aos domingos e feriados.