Outubro inicia com campanha de prevenção ao câncer de mama

Em 2022, dos 1.440 exames realizados 23 deram positivos em MS

O câncer de mama ainda é o tipo que mais causa mortes entre as mulheres, de acordo com dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer). A estimativa é que entre 2023 e 2025 sejam diagnosticados quase 74 mil novos casos e, para isso, o IHCAA (Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão) vai desenvolver uma série de atividades alusivas à data, durante este mês.

Conforme o diretor administrativo da unidade Hospital de Câncer Alfredo Abrão, Amilton Fernandes Alvarenga, explica que a campanha Outubro Rosa começa na próxima segunda- -feira (2). “Por mês, são aproximadamente 200 casos novos de câncer diagnosticados no hospital, e parte desses pacientes são de câncer de mama”, revela.

Alvarenga continua dizendo que, na campanha do ano passado foram disponibilizados 1.440 exames, desses, 23 testaram positivo para a doença. “Um cálculo realizado mostra que, em um mês, mais de 20 mulheres foram diagnosticadas com a doença”, revelou.

Segundo o Inca, a estimativa é que entre 2023 e 2025 sejam diagnosticados quase 74 mil novos casos de câncer de mama no Brasil, resultando em cerca de 18 mil mortes. A média de idade das mulheres com a doença, no país, é de 53 anos, cerca de dez anos a menos que nos Estados Unidos.

Os fatores de risco para o câncer de mama incluem o envelhecimento, predisposição genética, uso de reposição hormonal, histórico familiar da doença, menopausa tardia, gravidez após os 35 anos, uso de anticoncepcionais orais, além de sedentarismo, obesidade e consumo excessivo de álcool.

Os exames de câncer de mama vão ser disponibilizado durante todo o mês de outubro para mulheres de Mato Grosso do Sul.

Por Thays Schneider



