Outubro começa quente e meteorologia prevê nova onda de calor para o mês

O mês de outubro começa neste domingo (1°) e a previsão do tempo indica que o dia será quente, com altas temperaturas. Entretanto, as pancadas de chuva podem atingir alguns municípios e a Capital, como ocorreu ontem (30).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) às pancadas de chuva ocorrem devido ao avanço de uma leve frente fria oceânica, que juntamente com o aquecimento durante o dia, faz com que haja precipitação, que podem até ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

São previstas temperaturas mínimas entre 17-21°C e máximas que podem atingir os 33°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste, temperaturas mínimas entre 21-24°C e máximas de até 36°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 21-22°C e máximas de até 33°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h, e pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento com valores acima de 60km/h.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar entre 20-40%, com destaque nas regiões pantaneira e sudoeste do estado. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e, quando possível, evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Outubro

Historicamente outubro é um dos meses mais quente do ano e com maior registro de tempestades severas em Mato Grosso do Sul, com ocorrência de tempestades acompanhadas de raios, granizo e, principalmente, vendavais.

Análise dos modelos de previsão do tempo indicam que outros sistemas de alta pressão atmosférica devem se formar durante a primavera. Nesse sentido, devemos ter a formação de novos bloqueios atmosféricos, resultando em altas temperaturas e, até mesmo, novas ondas de calor. Aliado a esta situação atmosférica, temos a atuação do El Niño que deverá amplificar as altas temperaturas e ondas de calor.

Na próxima semana (entre os dias 02 a 05/10) são esperadas altas temperaturas, com destaque nas regiões pantaneira, sudoeste e norte do estado, com valores de temperatura máxima entre 40-43°C. Além disso,esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-30%.

