Outono inicia mas altas temperaturas ainda persistem em MS

O outono começou oficialmente nesta quarta-feira (20), mas as altas temperaturas dos últimos dias do verão, ainda continuam em mato Grosso do Sul, com os termômetros podendo chegar aos 40ºC em algumas regiões do Estado.

Em Campo Grande, o primeiro dia de outono amanheceu com céu parcialmente coberto, temperatura mínima de 27ºC, e máxima prevista para a Capital é de 34ºC, de acordo com o instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As cidades que deverão registrar as maiores temperaturas são, Porto Murtinho, com previsão de máxima de 39ºC, seguida por Corumbá e Miranda com 38ºC, Aquidauana com 37ºC e Coxim com 34ºC. No sul, Dourados pode atingir os 37ºC e Ponta Porã os 34ºC.

Outros municípios de Mato Grosso do Sul também têm previsão de altas temperaturas nesta quarta-feira. Maracaju e Nova Andradina, Naviraí, Bonito e Água Clara, devem registrar máximas de 36ºC. Três Lagoas e Nova Alvorada do Sul podem chegar aos 35ºC, enquanto Paranaíba pode marcar 33ºC e Costa Rica 32ºC.

Além das altas temperaturas, também é importante ficar atento à baixa umidade relativa do ar, principalmente nas regiões sul, sudoeste e pantaneira. A boa notícia, é que está prevista a chegada de uma frente fria, a partir de quinta-feira (21), prometendo aliviar a intensa onda de calor, que atinge Mato Grosso do Sul.

Com informações do Inmet.

