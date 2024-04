Operário vence Dourados e conquista o título do Campeonato Estadual de 2024

A torcida do futebol sul-mato-grossense viveu momentos de pura emoção e adrenalina neste domingo (21) com a final do Campeonato Estadual de 2024. Em uma partida intensa, o Operário se consagrou campeão ao vencer o Dourados Atlético Clube por 3 a 1. O embate, que aconteceu no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, foi assistido por 2.926 torcedores apaixonados.

Os gols que garantiram a vitória do Operário foram marcados por Matheus Bidick, Matheus Freire e Pedrinho. A trajetória para a conquista do título começou cedo, com Matheus Bidick abrindo o placar em um lance que igualou o agregado, com assistência de Pedrinho. Aos 39 minutos do primeiro tempo, Matheus Freire ampliou a vantagem após um cruzamento certeiro de Gustavo e Bambelo. Já no segundo tempo, o meio-campo Freire cravou a vitória com um chute preciso aos 36 minutos.

O Dourados Atlético Clube não desistiu e ainda conseguiu marcar nos acréscimos, com um gol de Nonato. No entanto, uma briga generalizada entre jogadores interrompeu o final da partida. O técnico do Dourados, Rogério Henrique, foi advertido com cartão vermelho em meio ao tumulto.

Com essa vitória, o Operário não apenas conquista o título estadual, mas também garante uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Verde de 2025. O Dourados Atlético Clube, mesmo com a derrota, também assegura um lugar na Copa do Brasil, juntamente com o campeão estadual.

A trajetória do Operário até o título foi marcada por uma campanha consistente. Na primeira fase, o time teve um desempenho quase perfeito, com seis vitórias e dois empates, totalizando um aproveitamento de 83% dos pontos disputados. A invencibilidade só foi quebrada no segundo jogo das quartas de final, quando foi derrotado pelo Ivinhema, mas ainda assim conseguiu a classificação nos pênaltis. Nas semifinais, despachou a Portuguesa com uma vitória de 3 a 2 e um empate sem gols.

Já o Dourados teve uma campanha sólida na fase de grupos, com 70% dos pontos conquistados, sendo cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Nas quartas de final, também precisou dos pênaltis para eliminar o atual campeão Costa Rica. E na semifinal, garantiu sua vaga na decisão com um empate por 0 a 0 e uma vitória por 2 a 0 sobre o Corumbaense.

