Operação Fiat Lux apreende carros de luxo no Dama III

Cumprindo os mandados de busca e apreensão da Operação Fiat Lux, a PF (Polícia Federal) e PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta quinta-feira (24), no condomínio de luxo Dhama III veículos de luxo avaliados em quase R$ 100 mil.

De acordo com informações, foram apreendidos uma BMW 32I 2020, avaliada em R$ 218 mil, uma Land Rover 2022, avaliada em R$ 539 mil, com placas de Campo Grande e uma camionete L200 Triton 2017/2018 avaliada em R$ 179 mil.

Estão sendo cumpridos ao todo 88 mandados de busca e apreensão e de prisão em 11 estados, incluindo Mato Grosso do Sul. A operação segue por São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Pará, Goiás, Paraíba, Ceará, Paraná, Pernambuco e Maranhão.

Operação

Para desarticular uma quadrilha que clonava veículos do Exército Brasileiro, foi deflagrada nesta quinta-feira (24) pela Polícia Federal e Rodoviária Federal a Operação Fiat Lux que acontece em Mato Grosso do Sul e mais 10 estados.

Até o momento, a Força-Tarefa identificou cerca de 10 mil adulterações em veículos. Desse total, mais de 3.300 fraudes ocorreram em viaturas do Exército Brasileiro.

Estão sendo cumpridas mais de 82 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraíba, Ceará, Paraná, Pernambuco e Maranhão.

O Poder Judiciário, a pedido da Polícia Federal, determinou o afastamento das funções de 95 servidores do Detran. 85 são servidores do Detran-SP; sete, do Detran-TO; e três, do Detran-MG. 20 despachantes também foram afastados de suas funções no Estado de São Paulo.

A operação contou também com o apoio da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.