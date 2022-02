Com novidade exclusiva, Prefeitura lança ‘Disque Turismo’ para divulgar a Capital

O projeto ‘Disque Turismo’ foi lançado nesta quinta-feira (24), para divulgar e esclarecer dúvidas sobre o Turismo da Capital. O número 156 estará disponível para a população de outros Estados.

Segundo a prefeitura de Campo Grande, a população e os turistas terão acesso rápido ao Descubra CG, pelo número. E de forma simples descobrir os lugares para se hospedar, comer, o que fazer, descobrir detalhes do ônibus turístico City Tour e entre outros pontos históricos.

De acordo com Max Freitas, secretário municipal de Cultura e Turismo, esse é mais um passo rumo à consolidação de Campo Grande enquanto cidade turística e um importante marco de divulgação que apoia o Trade Turístico da Capital e da região. “Queremos fazer com que o campo-grandense e que os turistas entendam que o poder público está aqui para fazer o fomento, porque são os empresários que vão investir”, afirma.

O secretário completa a informação com uma novidade. “Ontem tivemos um almoço importantíssimo onde foi garantido um voo direto de Dubai para Campo Grande logo mais, com 250 passageiros diários descendo em Campo Grande. Isso é importante, são investidores que entendem que Campo Grande e Mato Grosso do Sul são importantes. Temos que entender que temos que fomentar, dar incentivo para mostrar que Campo Grande não simplesmente gera produtos prontos. O 156 vem pra mostrar que Campo Grande pode conhecer a própria cidade cada vez mais, mas, acima de tudo, o Brasil e agora até mesmo Dubai”.

(Com assessoria)