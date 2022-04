Obras em calçadas exige atenção redobrada e gera transtornos a pessoas com deficiência na Capital

Diversos trechos de Campo Grande passam por obras do Reviva desde o início de 2022, na região central as principais ruas da cidade são diariamente interditadas, o que compreende as calçadas e gera transtornos aos pedestres que passam pelo local.

Somente no Centro da Capital seis calçadas estão em obras. Mesmo com as passarelas de acesso a população ainda enfrenta dificuldades para se locomover, em especial as pessoas com deficiência, visto que alguns locais não contam com rampas de acesso adequadas.

Para auxiliar os pedestres, o Estado Online identificou os locais onde as calçadas seguem interditadas, são eles: Rui Barbosa, entre a Afonso Pena e Mato Grosso; Pedro Celestino, entre a Maracaju e Afonso Pena; Padre João Crippa, entre a Afonso Pena e Marechal Rondon; Marechal Rondon, entre a Padre João Crippa e José Antônio; Dom Aquino, entre a José Antônio e Rui Barbosa; Barão do Rio Branco, entre a Rui Barbosa e Pedro Celestino.

Presidente da Associação Mulheres com Deficiência de Campo Grande, Mirella Ballatore divulgou hoje (25) nas redes sociais, um vídeo em que relata a dificuldade de locomoção durante uma simples atividade como almoçar no centro da Capital.

“Vim participar de um evento da justiça eleitoral sobre facilitar o acesso a pessoas com deficiência nas eleições deste ano, procurei um local para almoçar e a calçada está quebrada em alguns pontos“, relatou.