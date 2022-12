MS segue com instabilidade e risco de tempestades isoladas

De acordo com a meteorologia, Mato Grosso do Sul deve manter as condições de tempo instável nesta quarta-feira (14), com chance de chuva de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de pancadas de chuva mais fortes e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões sul, leste e nordeste.

Ao longo do dia o sol aparece entre nuvens e as temperaturas sobem rapidamente. São esperadas mínimas entre 21/23°C e máximas de até 30°C para as regiões sul e leste. Mínimas entre 24/26°C e máximas de até 35°C para as regiões pantaneira e sudoeste, e mínimas de 22/24°C e máximas de até 33°C para as regiões norte e bolsão.

Em Campo Grande o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva podem ocorrer durante à tarde. Na Capital as temperaturas podem variar entre 23°C a 29°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de uma frente fria oceânica, aliado ao transporte de calor e umidade vindo da Amazônia e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai. A circulação dos ventos em altos níveis da atmosfera, a Alta da Bolívia, também favorece a formação de instabilidades atmosféricas, contribuindo para formação de nuvens e chuvas.

Os ventos atuam do quadrante norte com rajadas de vento entre 40-60 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 70 km/h. Os ventos de norte são responsáveis por trazer ar mais quente e úmido para Mato Grosso do Sul, resultando em temperaturas elevadas e sensação de abafamento.

Alerta de tempestades

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu dois alertas de tempestades para todo Mato Grosso do Sul, com ventos de até 100 km/h e possibilidade de alagamentos. O alerta também vale para Campo Grande, que já registrou chuvas nos últimos dias

O alerta de nível amarelo, ou seja, perigo potencial prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para 46 municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O Instituto ainda emitiu um alerta laranja, de perigo, para 32 municípios da região leste de MS. Ele indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Ambos os alerta valem, até às 10h de quarta-feira (14), com possibilidade de ser renovado pelo instituto.